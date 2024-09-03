إيلاف بودابست: بعيداً عن الحديث الدائم والتقارير المتدفقة حول أضرار الوجبات السريعة، فإن العاصمة المجرية بودابست بها أجمل مطعم ماكدونالدز في العالم، يشبه مطعم فندق 5 نجوم، خاصة أن المبني الموجود به المطعم له طابع تاريخي عتيق، ولمسات هندسية وإنشائية مبهرة، فضلاً عن أنه تم تجديدة وإضافة لمسات عصرية عانقت البعد التاريخي للمكان، فكانت المحصلة "أجمل ماك في العالم".

أعيد افتتاح مطعم ماكدونالدز داخل محطة قطار قديمة رسميا بعد تجديده - ويشبهه الناس بـ "فندق 5 نجوم"، وأصبحت محطة نيوغاتي للسكك الحديدية في بودابست، المجر، موطنًا لما يقال إنه أجمل مطعم ماكدونالدز في العالم.

أعيد افتتاح ماكدونالدز الأكثر جمالاً في العالم بعد ثمانية أشهر من أعمال التجديد، ويقع ماكدونالدز داخل محطة قطار قديمة في بودابست.

تم افتتاح مطعم ماكدونالدز في هذا الموقع لأول مرة في عام 1990، وكان يُقال منذ ذلك الحين أنه أحد أجمل مطاعم ماكدونالدز في العالم، فمحطة القطار مذهلة هندسياً وتاريخياً، منذ افتتاحها في عام 1877، أي منذ ما يقرب من 150 عاماً.



