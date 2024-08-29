إيلاف من ستوكهولم: يري السويديون أن السخرية من "بيتزا الموز" هو أمر غير مقبول، فهي جزء من ثقافة وتاريخ السويد، فيما ينظر عشاق البيتزا التقليدية التي نعرفها إلى هذا النوع المزود بالموز باعتباره "أهانة للبيتزا".

عشاق البيتزا (التقليديون الكلاسيكيون) يصابون بالجنون بسبب هذا المزيج الذي يبدو غير متجانس بالمرة، فهي بيتزا بالموز بالكاري، وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه الغريب موجود منذ سنوات، إلا أن محبي البيتزا والفطائر حول العالم لا يعلمون الكثير عنه، مما أثار مناقشات ساخنة حول ما إذا كانت "بيتزا الموز السويدية طعام شهي؟ أم مجرد إهانة للبيتزا؟

صحيفة "نيويورك بوست" نقلت عن ريتشارد تيلستروم، مؤرخ الطعام بجامعة ستوكهولم قوله: "إن هذا الهوس الثقافي بفكرة الطعام المحلي، أو الطعام الذي يحمل هوية وطنية أمر موجود في كافة دول العالم، وهنا في السويد قضيتنا هي بيتزا الموز".

وقد انزعج كثيرون من شريحة فرانكنسليس، التي عادة ما تكون متبلة بمسحوق الكاري ومزينة في بعض الأحيان باللحم المقدد والأناناس - وهي من الإضافات الأخرى المثيرة للخلاف.

"نعم، لقد جربت البيتزا الأفريكانية، وهي بيتزا الأناناس والموز في السويد"، هكذا سخر أحد المنتقدين على منصة Xـ وتابع: "ربما كانت هذه البيتزا من أسوأ الأشياء التي جربتها في حياتي".

"ليس للناس الحق في صنع هذا الشيء البشع"، قال آخر في سلسلة نقاش عن بيتزا الموز السويدية، حتى أن أحدهم أطلق على بيتزا الموز اسم "دائرة ساخنة من القمامة".

إبداع سويدي رغم أنف الجميع!

ومع ذلك، اعتبر البعض الآخر أن هذه الشريحة التي يزينها الموز هي صفقة سويدية، ومن أجمل ما أبدعت السويد.

"لقد اتضح أنها لذيذة حقًا"، هكذا صرح أحد مستخدمي موقع Reddit أثناء دفاعه عن مزايا هذه القطعة التي تبدو غير متجانسةتف، قد الموزة بعضًا من حلاوتها وتتكرمل، ومع الكاري تصبح رائعة".

"إنه أمر مذهل بكل بساطة"، هكذا صرح أحد السويديين وأكمل: "لا يحق لكم كراهية هذه البيتزا قبل قبل أن تقوموا بتجربتها".

مؤرخ الطعام بجامعة ستوكهولم ريتشارد تيلستروم :"إنها ثقافة الطعام البولينيزية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أربطها ببيتزا الموز هذه، مما يعني أنها لها بعد تاريخي لدينا في السويد".

ووصف كيف تم إدخال نكهات جنوب المحيط الهادئ إلى كتب الطبخ السويدية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لإلهام الطهاة.

يضيف تيلستروم: "إن الموز المقلي الذي يُقدم مع لحم البقر أو لحم العجل هو طبق قديم يعود تاريخه إلى ستينيات القرن العشرين، وكان يُقدم في بعض المطاعم، ويمكن تقديم الموز مع اللحم كطبق فاخر في ليلة السبت مع العائلة التي تشاهد التلفزيون"

وأضاف: "في السبعينيات، كان الطبق البسيط الذي يمكن تناوله يومياً في المنزل هو النقانق المحشوة بالطماطم والأناناس والخردل واللحم".

ومن أفضل الأمثلة على هذا التلقيح المتبادل في فن الطهي طبق "جاكوب الطائر"، وهو طبق مصنوع من الدجاج وصلصة الفلفل الحار واللحم المقدد والموز والبيتزا، وقد ابتكره عامل الشحن الجوي السويدي أوف جاكوبسون في عام 1976.

في الواقع، تعتبر البيتزا المغطاة بالموز ومكونات غريبة أخرى منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء السويد.

"لدينا الكثير من محلات البيتزا في السويد، ربما أكثر من عدد مطاعم ماكدونالدز، وهناك الكثير منها"، أوضح تيلستروم، "إذا ذهبت إلى متجر بيتزا سويدي، فربما يمكنك الاختيار بين 75 إلى 100 نوع مختلف من البيتزا".

وأضاف: "يمكنك دائمًا عمل مزيجك الخاص من الإضافات عليها، حتى تتمكن من اختيار المفضلة لديك، وهذا لا يكلفك عادةً أي شيء إضافي".