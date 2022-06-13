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إيلاف: تعتبر أكواب البيتزا بمثابة مقبلات أو جزء من مجموعة مختارة من أطباق "التاباس".

المقادير

24 قطعة من لفائف الونتون

1 كوب من صلصلة البيتزا أو المارينارا

إضافات البيتزا المفضلة لديك (مثل البيبروني ، الفلفل الأخضر والأصفر المفروم ، البصل، الفطر الخ)

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

بهارات ايطالية (ثوم ، ريحان ، زعتر)

طريقة العمل

تفرد لفائف الونتون في قاع قالب الكعك الصغير ، مع التأكد من أن تبقى الحواف مستقيمة ولا تلتف الى الداخل وتغلق فتحة العجينة.

تخبز لمدة 7 دقائق حتى تتماسك الأكواب.

ثم تملأ بملعقة صغيرة من صلصة المارينارا ، ثم مكونات البيتزا التي اخترتها.

توضع عليها رشة كبيرة من الجبن المبشور ورش التوابل الإيطالية.

تكرر العملية مع أكواب البيتزا المتبقية.

ثم تخبز جميعها لمدة 7-10 دقائق إضافية، أو حتى يذوب الجبن. وتقدم على الفور ...