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إيلاف: تعتبر أكواب البيتزا بمثابة مقبلات أو جزء من مجموعة مختارة من أطباق "التاباس".
المقادير
24 قطعة من لفائف الونتون
1 كوب من صلصلة البيتزا أو المارينارا
إضافات البيتزا المفضلة لديك (مثل البيبروني ، الفلفل الأخضر والأصفر المفروم ، البصل، الفطر الخ)
2 كوب جبن موزاريلا مبشور
بهارات ايطالية (ثوم ، ريحان ، زعتر)
طريقة العمل
تفرد لفائف الونتون في قاع قالب الكعك الصغير ، مع التأكد من أن تبقى الحواف مستقيمة ولا تلتف الى الداخل وتغلق فتحة العجينة.
تخبز لمدة 7 دقائق حتى تتماسك الأكواب.
ثم تملأ بملعقة صغيرة من صلصة المارينارا ، ثم مكونات البيتزا التي اخترتها.
توضع عليها رشة كبيرة من الجبن المبشور ورش التوابل الإيطالية.
تكرر العملية مع أكواب البيتزا المتبقية.
ثم تخبز جميعها لمدة 7-10 دقائق إضافية، أو حتى يذوب الجبن. وتقدم على الفور ...
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