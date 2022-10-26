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إيلاف: تُعد المقلاة الهوائية إحدى أهم أدوات المطبخ في وقتنا الحالي، فهي تساعد على تحضير طعامٍ صحيّ أكثر من المقلاة العميقة وبشكلٍ أسرع من الفرن العادي، لذلك يُنصح باقتنائها في كلّ مطبخ.

وتقدّم علامة Simply Kitchen، منتجاتٍ تجمع بين التصاميم العصرية والمبتكرة للمقلاة الهوائية الممتازة مثل علامة Ninja Kitchen الشهيرة وتلخص أدناه أسباب اقتناء المقلاة الهوائية:

• عملية طهو صحية أكثر: تحظى المقلاة الهوائية بإقبالٍ كبير لما توفّره من مفهوم صحي للطهو، إذ لا تحتاج الكثير من الزيت وتساعد على تجنب الأطعمة المقلية بالغمر، والتي قد تكون مضرة للصحة.

• طعام مقرمش وناضج: تتيح المقلاة الهوائية الحصول على طعام شهي ومقرمش باللون الذهبي، وخاصة عند تحضير الأطعمة المجمدة أو المخبوزة مثل أصابع الدجاج.

• أداة متعددة الاستخدامات: توفر المقلاة الهوائية إمكانية طهو مختلف أصناف الطعام بدءاً من الدجاج المقلي وحتى السباغيتي والحلويات.

