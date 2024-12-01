  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانإسرائيلسوريا

لمحات

elaph3 أشقاء من سوريا نجحوا في بلوغ العالمية في عالم المطاعم

3 أشقاء من سوريا يخترقون أوسكار أفضل 50 مطعماً في العالم

محمد سيف
elaphوجبة الطائرة.. مذاق لا يشبه وجبات الأرض

مفاجأة علمية.. حاسة التذوق تتراجع في الطائرات بسبب الارتفاعات!

علي المعني
elaphنعش الشوكولاته

دفن بريطاني في نعش على شكل "شوكولاته سنيكرز"

علي المعني
elaphشهر رمضان والأجواء الروحانية تتطلب التغذية الصحية المتوازنة

"رمضان صحي".. ماذا نفطر؟ وما هو أفضل سحور؟

نبيل فكري
elaphكريسبي كيم

ولدته أمه في كريسبي كريم.. فما هي مكافأة العمر؟

محمد سيف
elaphالبطاطس المقلية تتخلص من الزيوت النباتية وتعود للشحوم البقرية

انتظروا ثورة أميركية تغير مفهوم "البطاطس المقلية"!

محمد سيف
elaphالعنب التركي.. انتاج وفير وجودة عالية

عنب ونبيذ تركيا.. الجنة المفقودة بعد تهجير الأرمن

ترجمات إيلاف
elaphالديك الرومي.. التقليد العتيق العريق في عيد الميلاد

لماذا الديك الرومي في الكريسماس؟

علي المعني
elaphالقهوة التركية.. وجه تركيا الناعم عالمياً

القهوة التركية.. وجه تركيا الناعم و"فنجان" تواصلها مع العالم

ترجمات إيلاف
elaphشاهد القرية الكورية الشمالية في تجربة مثيرة

قهوة ستاربكس بمذاق توتر الحدود بين الكوريتين!

ترجمات إيلاف
المزيد
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية "في الهواء"

علي المعني
  • منذ يوم
  • 1
نجل نتانياهو يهاجم أمير قطر والشيخة موزة

نجل نتانياهو يهاجم أمير قطر والشيخة موزة

دريد شبلي
  • منذ 19 ساعة
  • 0
الرئيس الهندي يشعل المواجهة مع أميركا:

الرئيس الهندي يشعل المواجهة مع أميركا: "سنشتري ما نريده"

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
نتانياهو يقرر احتلال قطاع غزة بشكل كامل

نتانياهو يقرر احتلال قطاع غزة بشكل كامل

دريد شبلي
  • منذ يوم
  • 0
هل تم إنهاء فضيحة سفير إسرائيل في أبوظبي بطريقة أنيقة؟

هل تم إنهاء فضيحة سفير إسرائيل في أبوظبي بطريقة أنيقة؟

دريد شبلي
  • منذ يوم
  • 0
كيف تفاعلت الحكومة السورية مع مقتل ديالا الوادي؟

كيف تفاعلت الحكومة السورية مع مقتل ديالا الوادي؟

لارا سليم
  • منذ يوم
  • 1

إخترنا لكم

بوليتيكو: أين بريطانيا الوقحة الرائعة الساخرة؟

بوليتيكو: أين بريطانيا الوقحة الرائعة الساخرة؟

علي المعني
  • منذ 17 ساعة
  • 0
تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية "في الهواء"

علي المعني
  • منذ يوم
  • 1
ترامب يتفاعل مع

ترامب يتفاعل مع "فاتنة الجينز"؟

محمد سيف
  • منذ يوم
  • 1
مبعوث ترامب في غزة الجمعة

مبعوث ترامب في غزة الجمعة

نصر المجالي
  • منذ 5 أيام
  • 0
ترامب يهدد كندا بـ

ترامب يهدد كندا بـ"الصفقة التجارية"

نصر المجالي
  • منذ 6 أيام
  • 0
حمدان بن محمد.. من ساند هيرست إلى الفريق أول

حمدان بن محمد.. من ساند هيرست إلى الفريق أول

محمود العوضي
  • منذ 6 أيام
  • 0