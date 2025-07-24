إيلاف من دبي : نجح 3 أشقاء من سوريا في اختراق قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2025، ويقع مقره في دبي، وهو المطعم العربي الوحيد في القائمة العالمية.

أورفلي بروس هو مطعم في دبي يديره ثلاثة أشقاء من سوريا، ويقدم المطعم أطباقاً مستوحاة من المطبخ المتوسطي مع لمسة عالمية، ويتميز بنكهات جريئة ومتوازنة، والأشقاء هم محمد، بشار، ونواف أورفلي، ويُعرفون بتقديم تجربة طعام فريدة.

وتضم القائمة كذلك مطعماً آخر في دبي، وهو تستوديو ريسند، الذي يقدم الطعام الهندي الذي يحظى بمكانة خاصة في الذائقة الخليجية والعالمية.

وفي تقرير لشبكة سي إن إن العالمية عن مسابقة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2025، قالت الشبكة :"يبدو أن ليما ستستقبل عددًا كبيرًا من محبي المطاعم الفاخرة في الأشهر المقبلة".

احتل مطعمان في العاصمة البيروفية مكانًا بين أفضل 10 مطاعم في قائمة "أفضل 50 مطعمًا في العالم" لعام 2025، بما في ذلك المركز الأول المرغوب فيه، وتم توزيع الجوائز - التي تعتبر بمثابة جوائز الأوسكار للمطاعم الفاخرة المبتكرة - في حفل أقيم في تورينو بإيطاليا مساء الخميس، حيث فاز مطعم مايدو من ليما بالجائزة الكبرى.

المطعم المتوج بلقب الأفضل في العالم احتل المرتبة الخامسة في قائمة العام الماضي ، وهو مملوك ومدار من قبل الشيف ميتسوهارو "ميشا" تسومورا، ويقدم مطعم مايدو ما يعرف بمطبخ نيكي، "يمزج بين التقنيات اليابانية الدقيقة والمكونات البيروفية النابضة بالحياة لخلق تجربة طعام غنية ثقافيًا وحديثة مبتكرة" وفقًا لمنظمة 50 Best.

وقال تسومورا أثناء تسلمه الجائزة: "ستكون هذه هي الذكرى السادسة عشرة لميدو، أعتقد أن فن الطهو - الطعام والضيافة - قادران على تحقيق إنجازات مذهلة. بإمكانهما تحويل الأحلام إلى واقع".

الثاني.. مطعم اسباني

وجاء في المركز الثاني أسادور إتشيباري في أتكسوندو بإسبانيا، بينما حصل كوينتونيل من مكسيكو سيتي على المركز الثالث، يليه ديفركسو في مدريد (رقم 4) وألكيميست من كوبنهاجن في المراكز الخمسة الأولى.

وبالانتقال إلى آسيا، برزت بانكوك باعتبارها الفائز الأكبر في تلك الليلة، حيث ضمت القائمة ستة مطاعم، بما في ذلك مطعم جاجان في المركز السادس.

في المركز السابع، جاء مطعم سيزان من طوكيو، يليه مطعم تيبل لبرونو فيرجوس في باريس في المركز الثامن. أما المركز التاسع، فقد ذهب إلى مطعم كيولي في ليما، بينما احتفظ مطعم دون خوليو، وهو مطعم من أمريكا الجنوبية، في بوينس آيرس بالمركز العاشر، وهو نفس المركز الذي احتله العام الماضي.

المطعم الأميركي الوحيد

وكان المطعم الأميركي الوحيد الذي وصل إلى قائمة الخمسين الأوائل هو مطعم Atomix في نيويورك، الذي جاء في المرتبة 12، والذي فاز أيضًا بجائزة "الضيافة المتميزة" في حفل توزيع جوائز جيمس بيرد الأخير .

وفي الوقت نفسه، شهدت العاصمة التايلاندية أيضًا أعلى دخول جديد إلى قائمة الخمسين الأوائل - حيث احتل مطعم بوتونج في بانكوك المركز الثالث عشر هذا العام في ظهوره الأول على القائمة.

افتُتح مطعم بوتونج عام 2021 في الحي الصيني بالمدينة على يد الشيف بيتشايا "بام" سونتورنياناكي، ويقع في مبنى تاريخي من خمسة طوابق، كان يضم منذ عام 1910 شركة العائلة للأعشاب الطبية الصينية. وقد اكتسب مطعم بوتونج، بقائمة تذوقه المبتكرة التي تضم مأكولات تايلاندية صينية، شعبية واسعة وحاز على نجمة ميشلان.

حصد مطعم إيكويي اللندني جائزة أفضل مطعم متطور، متقدمًا 27 مركزًا عن قائمة عام 2024، ليحتل المركز الخامس عشر هذا العام. وقد حصد هذا المطعم، الذي يُطلق عليه موقع 50 بيست "مأكولات حرة التصنيف"، جائزة "المطعم الذي يستحق المشاهدة " عام 2021.

انتقل مطعم إيكوي منذ ذلك الحين إلى مطعم ستراند في لندن، حيث يمكن للرواد الاستمتاع بطبقه المميز - أرز الجولوف المدخن - من قائمة مستوحاة من منطقة غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2025

يتم تجميع القائمة السنوية بناءً على تصويت أكاديمية أفضل 50 مطعمًا في العالم ، والتي تتكون من أكثر من 1100 خبير دولي في صناعة المطاعم بما في ذلك كتاب الطعام والطهاة، في 28 منطقة حول العالم.

لا يمكن للمطاعم الفوز بالجائزة الكبرى إلا مرة واحدة، وبعد ذلك يتم إدخالها في برنامج "الأفضل على الإطلاق" المنفصل.

تشمل هذه القائمة المميزة مطعمي جيرانيوم ونوما في كوبنهاغن، بالإضافة إلى مطعمي إليفن ماديسون بارك في نيويورك، وذا فات دك قرب لندن، وأوستريا فرانشيسكانا في مودينا، إيطاليا، وميرازور في مينتون، فرنسا، وسنترال في ليما. كما انضم مطعم ديسفروتار من برشلونة، الفائز بجائزة "أفضل 50 مطعمًا" العام الماضي، إلى القائمة.

1. مايدو (ليما، بيرو)

2. أسادور إتكسيباري (أتكسوندو، إسبانيا)

3. كوينتونيل (مدينة مكسيكو، المكسيك)

4. ديفركسو (مدريد، إسبانيا)

5. الخيميائي (كوبنهاجن، الدنمارك)

6. غاغان (بانكوك، تايلاند)

7. سيزان (طوكيو، اليابان)

8. طاولة برونو فيرجوس (باريس، فرنسا)

9. كيولي (ليما، بيرو)

10. دون خوليو (بوينس آيرس، الأرجنتين)

11. وينغ (هونغ كونغ)

12. أتوميكس (مدينة نيويورك)

13. بوتونج (بانكوك)

14. بلينيتيود (باريس، فرنسا)

15. إيكويي (لندن، إنجلترا)

16. ليدو 84 (غاردوني ريفييرا، إيطاليا)

17. سورن (بانكوك، تايلاند)

18. ريالي (كاستيل دي سانجرو، إيطاليا)

19. ذا تشيرمان (هونغ كونغ)

20. أتيلييه موسمر نوربرت نيدركوفلر (برونيكو، إيطاليا)

21. ناريساوا (طوكيو، اليابان)

22. سوهرينغ (بانكوك، تايلاند)

23. بوراغو (سانتياغو، تشيلي)

24. إلكانو (جيتاريا، إسبانيا)

25. أوديت (سنغافورة)

26. ميريتو (ليما، بيرو)

27. تستوديو ريسند (دبي، الإمارات العربية المتحدة)

28. لاساي (ريو دي جانيرو، البرازيل)

29. مينغلز (سول، كوريا الجنوبية)

30. لي دو (بانكوك، تايلاند)

31. لو كالاندري (روبانو، إيطاليا)

32. ساحة الكاتدرائية (ألبا، إيطاليا)

33. ستيريريك (فيينا، النمسا)

34. إنيجما (برشلونة، إسبانيا)

35. نوسارا (بانكوك، تايلاند)

36. فلوريليج (طوكيو، اليابان)

37. أورفلي بروس (دبي، الإمارات العربية المتحدة)

38. فرانتزين (ستوكهولم، السويد)

39. مايتا (ليما، بيرو)

40. سبتيم (باريس، فرنسا)

41. كادو (كوبنهاجن، الدنمارك)

42. بيلكانتو (لشبونة، البرتغال)

43. أولياسي (سينيجاليا، إيطاليا)

44. لا شيم (أوساكا، اليابان)

45. أربيج (باريس، فرنسا)

46. روزيتا (مدينة مكسيكو، المكسيك)

47. فين (سكيلينج، السويد)

48. سيليلي (قرطاجنة، كولومبيا)

49. كول (لندن، إنجلترا)

50. مطعم جان (ميونيخ، ألمانيا)