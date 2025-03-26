إيلاف من لندن: حقق بريطاني عاشق للشوكولاته أمنيته الأخيرة بدفنه في نعش مستوحى من شكل شوكولاته "سنيكرز مكسرات".

ما فعله ببساطة أنه ضحك في وجه الموت، على حد تعبير الدائرة المقربة منه، ووفقاً لما نقلته تقارير بريطانية.

الرجل العاشق للحلويات، كان قد مازح نفسه بأنه يريد نعشًا يحمل شكل شوكولاتة سنيكرز، وبالفعل تم دفنه في صندوق على شكل الحلوى الشهيرة.

وكان بول بروم، الذي عمل مساعد رعاية في دار لرعاية البالغين من ذوي الإعاقات التعليمية، يشير في كثير من الأحيان إلى هذه الفكرة السخيفة، مما أثار دهشة الأصدقاء والعائلة.

الطلب مكتوب في الوصية

وكان بروم معروفًا بـ "سرعة بديهته وحس الفكاهة المرح"، وفقًا لما قاله أحباء الراحل، وقد رفض أحباؤه هذا الطلب المضحك باعتباره سخيفًا - حتى توفي البريطاني المحبوب ورأوا أنه وضع هذا الطلب غير التقليدي في وصيته.

لذلك قرروا تحقيق أمنيتة الأخيرة، والتي شعروا أنها كانت الطريقة المثالية لتكريم ذكرى الرجل خفيف الظل.

وقد قام أقارب له بدفنه في نعش تم تصميمه ليبدو مثل قطعة سنيكرز غير مغلفة جزئيًا، وكتبوا على النعش عبارة تقول "أنا مجنون!" مرسومة على جانبه تكريماً لروح الدعابة البريطانية.

قال علي ليجو، منظم جنازات في تشيتشيستر، بعد أن رتبت مراسم الجنازة غير التقليدية: "أبلغتنا عائلة بول أنه كان أحد الشخصيات الحقيقية في الحياة، وكان من الضروري أن يعكس وداعه ذلك".

وأضاف أن "ذكائه السريع وروح الدعابة لديه أثرا على كثير من الناس، وكان التابوت بمثابة تكريم مناسب لشخصيته الفريدة".

شعار كريستال بالاس

كما حمل البار أيضًا شعار نادي كريستال بالاس لكرة القدم لأن بروم، الذي كان في الأصل من جنوب لندن، كان من المؤيدين المخلصين للنادي.

خلال الجنازة، مر الموكب بمقهى بول المفضل في بوغنور ريجيس - حيث صفق الأصدقاء الذين يرتدون قمصانًا تذكارية مخصصة له بينما كان يقوم برحلته الأخيرة في نعشه المستوحى من قالب سنيكرز.

قال ليغو: "تلقت العائلة ردود فعل إيجابية من الحاضرين، حيث أشاد الكثيرون باللمسات الشخصية التي جعلت من الجنازة احتفالًا حقيقيًا بحياة بول، لقد كان من دواعي سروري أن أساعد عائلته في تحقيق أمنياته الأخيرة".