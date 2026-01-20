إيلاف من لندن: الباييلا أكثر من مجرد طبق؛ إنها احتفال بنكهات إسبانيا الزاهية وروح المشاركة الجماعية. نشأت في منطقة فالنسيا على الساحل الشرقي لإسبانيا، وكانت الباييلا التقليدية وجبة متواضعة يُعدها المزارعون على نار مفتوحة، تجمع بين الأرز والمكونات المحلية مثل الأرنب، الدجاج، والخضار الطازجة. اليوم، أصبحت هذه الوصفة محبوبة حول العالم، وغالبًا ما تُقدّم في التجمعات والمهرجانات.

المكونات:

- 2 كوب أرز طويل الحبة

- 4 أكواب مرق دجاج

- 450 غ دجاج مقطع إلى قطع

- 450 غ روبيان مقشر ومنظف (و/أو بلح البحر حسب الرغبة)

- 1 فليفلة حمراء مقطعة شرائح

- 1 كوب بازلاء

- 1 بصلة مفرومة

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

- ½ ملعقة صغيرة خيوط زعفران (أو الكركم بديل اقتصادي)

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- شرائح ليمون للتقديم

طريقة التحضير:

- سخّن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وعريضة على نار متوسطة. حمّر قطع الدجاج ثم أزلها وضعها جانبًا.

- في نفس المقلاة، اقلي البصل، الثوم، والفليفلة حتى تذبل.

- أضف الأرز، البابريكا المدخنة، الزعفران، وقلّب لمدة 1–2 دقيقة حتى تفوح رائحته.

- صب مرق الدجاج، تبّل بالملح والفلفل، وأعد الدجاج إلى المقلاة. دع الخليط ينضج على نار هادئة مكشوفة لمدة 15 دقيقة.

- أضف الروبيان والبازلاء. استمر في الطهي 5–10 دقائق إضافية حتى ينضج الأرز وتمتص السوائل. أضف بلح البحر في النهاية. تجنّب التحريك كثيرًا للحفاظ على القشرة الذهبية في القاع.

- قدّم الطبق ساخنًا مع شرائح الليمون.

الباييلا تدعو دائمًا إلى المشاركة: اجمع أصدقاءك، أحضر مقلاة كبيرة، واستمتعوا معًا بمذاق إسبانيا الأصيل في كل لقمة!