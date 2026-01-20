

إيلاف من دمشق: أفاد مراسلون لإيلاف بأن أكرادًا عبروا الحدود من الجانب التركي عند معبر نصيبين، الرابط بين مدينة ماردين في جنوب شرق تركيا والقامشلي في شمال شرق سوريا. وأوضح المراسلون أن المتضامنين مع الأكراد في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية قاموا بإنزال العلم التركي من بوابة المعبر الحدودي في رسالة رمزية لغضبهم من العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تنفيذ اتفاق 18 يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية سيكون له دور بالغ الأهمية في وحدة سوريا وسلامتها، مضيفًا أن بلاده تدعم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي تم التوصل إليه بين دمشق ومنظمة وحدات حماية الشعب/التحالف الديمقراطي السوري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت يوم أمس دعوة إلى "النفير العام" لمواجهة ما وصفته بـ"العمليات العسكرية التي تقودها قوات دمشق" في شمال شرق سوريا.

ويظل الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل يومين، قيد الاختبار الفعلي، إذ ينص على "الوقف الكامل للأعمال القتالية"، بينما تواصل التقارير الإشارة إلى سقوط ضحايا من كلا الجانبين ووقوع حوادث وصفت بـ"الانتقامية"، حيث يتهم كل طرف الآخر بارتكابها.