إيلاف من القاهرة: عن دار "الأدهم" للنشر والتوزيع، صدر في العاصمة المصرية الديوان الجديد للشاعر المغربي المقيم في لندن، بن يونس ماجن، تحت عنوان "دخان لجمر قديم". العمل الذي يأتي في 132 صفحة من القطع المتوسط، يسجل حضوراً لافتاً في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مقدماً تجربة شعرية مغايرة تدمج بين الذاتي التأملي والسياسي المحتدّ.

في لفتة رمزية، اختار ماجن أن يهدي ديوانه الأخير لنفسه بمناسبة بلوغه الثمانين، وكأنه يختزل ثمانية عقود من الوجود والاحتراق في "نصوص بلا عناوين للقراءة في العزلة" كما يشير العنوان الفرعي. الديوان في جوهره عبارة عن قصيدة واحدة طويلة، مقسمة إلى مقاطع "واخزة" تجرد الواقع من أقنعته، حيث تتحول القصيدة إلى "مانيفستو" إدانة ضد الديكتاتوريات، وصناع الحروب، وقتلة الأطفال في غزة وغيرها من البقاع التي يصفها الشاعر بـ "المسيجة بالقسوة".

يمثل هذا الإصدار امتداداً لنتاج ماجن الشعري الذي بدأ في ستينيات القرن العشرين، لكنه هنا يذهب نحو أبعاد أكثر رحابة، متحرراً من قيد العناوين الفرعية ليترك القارئ في مواجهة مباشرة مع "دخان" الذاكرة و"جمر" الواقع. الشاعر الذي عاش عقوداً في المهجر البريطاني، لم تنفصل بوصلته الشعرية عن قضايا وطنه العربي، بل ازدادت حدة وتأثراً بما تشهده الساحات من تحولات سياسية وإنسانية كبرى.