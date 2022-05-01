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إبداع

elaphأرجوحة الذهب

أرجوحة الذهب

منير العبيدي
elaphغوستاف فلوبير

غوستاف فلوبير في تونس

حسونة المصباحي
elaphالشاعر الأميركي ساداكيتشي هارتمن

ساداكيتشي هارتمن: تانكا

عادل صالح الزبيدي
elaphصفر طير في غصن. قد يكون منتصف الليل والقمر، كما إنه في وضح النهار

سيجارة بوباي

أحمد بن قريش
elaphرائحةُ الدَّمارْ

رائحةُ الدَّمارْ

نجوى نور الدين الحفار
elaphالمؤلفة الفرنسية مارغريت دورا

مارغريت دورا: في معنى الكتابة

حسونة المصباحي
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