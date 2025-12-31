إيلاف من الرياض: أعلن الكاتب السعودي أسامة بن عبدالعزيز سرحان عن صدور روايته الجديدة "أبطال الصحراء"، التي تستلهم أحداثها من صحراء الربع الخالي، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى أدبي سعودي ينافس على الساحة العالمية.

رؤية صحراوية

وتدور أحداث الرواية بين الكثبان الرملية، حيث تقدم عالمًا روائيًا تنهض فيه شخصيات بطولية للدفاع عن الثقافة والسعادة والهوية الإنسانية في مواجهة الظلام والسلبية. وتمزج الرواية بين الخيال والحكمة من خلال أبطال ينتمون إلى البيئة الصحراوية ويواجهون تحديات كبرى دفاعًا عن التراث والإنسانية.

رسالة للصغار

وفي تصريح له، أوضح سرحان أن فكرة الرواية انطلقت من إيمانه العميق بدور الأدب في تعزيز الثقافة والإيجابية لدى الأطفال واليافعين. وقال: "تسلط الرواية الضوء على أهمية القصة الملهمة في ترسيخ القيم وتعزيز الارتباط بالهوية، وتنمية مصادر القوة الإنسانية في مواجهة السلبية".

مشروع ترفيهي

وكشف الكاتب أن الرواية تمثل الانطلاقة الأولى لمشروع سعودي ترفيهي متكامل، يهدف إلى تقديم محتوى محلي عالي الجودة يعكس الهوية السعودية بأسلوب حديث يخاطب مختلف الأجيال ويواكب تطلعات الجمهور المحلي والعالمي.

عروض مستقبلية

وأضاف سرحان: "أطمح أن تكون رواية 'أبطال الصحراء' نواة لمشاريع مستقبلية تمتد من الأدب إلى الترفيه المرئي والمسرحي". وأشار إلى أن الدمى الرسمية لشخصيات العمل دخلت مرحلة التصنيع، فيما وصلت العروض المسرحية إلى مرحلة التجهيز الفني، كما أصبحت نصوص المسلسل الكرتوني في موسمه الأول شبه جاهزة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار العمل على تقديم علامة تجارية سعودية تنطلق من ثقافة المملكة إلى العالم.

دعم ثقافي

وأعرب سرحان عن تطلعه إلى دعم الجهات المعنية، خاصة هيئة الترفيه ووزارة الثقافة، لتمكين هذه المشاريع من الانطلاق والوصول إلى الجمهور محليًا وعالميًا. وأكد أن المملكة تمتلك اليوم بيئة داعمة ومحفزة لصناعة محتوى سعودي مبدع قادر على المنافسة والتصدير.

قوة ناعمة

وتجسد رواية "أبطال الصحراء" الروح الجديدة للمملكة التي تجمع بين الأصالة والطموح، وتسعى إلى تقديم التراث بأسلوب معاصر يلامس خيال القراء، ويعزز حضور الثقافة السعودية كقوة ناعمة مؤثرة على الساحة الإقليمية والعالمية.

---

عن الرواية: "أبطال الصحراء" رواية سعودية تنطلق من قلب الربع الخالي، تقدم حكاية خيالية تحمل رسائل ثقافية وإنسانية، حيث ينهض أربعة أبطال لحماية السعادة والهوية من قوى الظلام والسلبية.

عن المؤلف:أسامة بن عبدالعزيز سرحان كاتب ومبدع سعودي مهتم بصناعة المحتوى الثقافي والترفيهي الموجه للأجيال الجديدة.