منذ عقود

وأنا أحرث أرض بور

أنا الآن

في طبور الخبز

اربط حجارة

على بطني البائس

وأنين الجوع

يطحن عظامي

جائع مثل الذئب

أبحث عن كفن

يستر عورتي

وأبحث في قمامة الزعيم

عن عظام أسماك نتنة

وأصرخ ملء حنجرتي:

اخرجوا ذلك الوطن

الذي دفنتموه حيا

ليس لدي آبار النفط

أو مناجم الذهب

لأوزع ثروة بلدي

على أعدائي المقربين

فهم يستحقون كل ما أملك

لست مسؤولا

عن الكلاب والقطط الضالة

في هذا الزمن المتعفن

صار للضالمين

أنصار من عرب وعجم

زعماء باعوا أنفسهم للشيطان

سراب في فلاة

تطارده ناقة عوراء

عشب على سطح القمر

تقضمه بقرة حلوب

يحرسها قناص

من رواد الفضاء

بين المنفى والرحيل

أخوض حربا

ضد المتاهات السوداء

كم مرة ومن جحرين

قاسيت عضات الافاعي

كنت أمارس طقوسي

في رماد المنجمين

لانني لم أكن أدري

أن طالعي الفلكي

آفل مع الآفلين

تحت قنطرة معتمة

خفافيش تنتظر

هبوط الليل

أرتعد هلعا

اثر دقات الباب

فزوار الفجر

لا يستأذنون أحدا

حتى كلب الحراسة

انقلب علي

وتواطأ معهم

كتبت على مناديل ورقية

ومضات شعرية

مصابة بالكآبة

في حفلات توقيع دواوين

شعراء الانترنت

حضر الدعوة ضفدع المستنقعات

لالقاء قصائده

التي نظمها تحت ضوء القمر

الشعراء

لا يحدقون في المرآة

جميع المرايا

لديها حياة طويلة مملة

ولايظهر فيها أحد

سوى انعكاسات

وهلوسات قوس قزح