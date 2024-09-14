إيلاف من نيويورك: يظل لدى الملايين حول العالم تصنيف لا يمكن العبث به، وصورة ذهنية ثابته لا يمكن التلاعب بها، فيما يتعلق بتقاليد الطعام، فإيطاليا هي بلد البيتزا والباستا، وأميركا وطن "الفاست فود"، وهذا البلد هو وجهة العالم في "السي فود"، وذاك هو قمة القمم في تقديم "ستيك مثالي ومشويات لا مثيل لها"، وهكذا تسير الأمور منذ عقود طويلة.

ولكن يبدو أننا في عصر العصف بالثوابت، وفلا حقائق ثابته في عالمنا اليوم، حتى فيما يتعلق بإرث وتقاليد الطعام، فقد تفوقت نيويورك على إيطاليا مرة أخرى في تقديم أفضل بيتزا في العالم، فمن كان يتخيل أن تتفوق نيويورك بزحامها وضجيجها، وطعامها السريع على مدينة عريقة تفوح منها رائحة البيتزا مثل نابولي؟

فقد حصل أحد المطاعم في مانهاتن لقب أفضل مطعم بيتزا في العالم، متفوقًا على اثنين من رموز جنوب إيطاليا.

تم تصنيف مطعم أونا بيتزا نابوليتانا Una Pizza Napoletana كأفضل مطعم بيتزا في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو الماضي) للعام الثالث على التوالي، وهو الآن في المرتبة الأولى عالميا من في قائمة أفضل 50 مكان للبيتزا عالمياً، 50 Top Pizza هذا الأسبوع، أي أنه تم تصنيف بيتزا نابوليتانا للتو على أنها الأفضل في العالم.

في العام الماضي، تعادل مطعم Diego Vitagliano في نابولي الإيطالية ومطعم I Masanielli في كازيرتا في المركز الأول ، بينما جاء مطعم بيتزا نابوليتانا Una Pizza Napoletana في المركز الثاني.

وفي هذا العام، تعادل المطعمان الإيطاليان مرة أخرى، ولكن هذه المرة في المركز الثاني، خلف المطعم الأميركي.

في بلد معتاد دائما على وضع كل شيء فوق البيتزا، يقترح عشاق البيتزا وخاصة الطليان مراعاة التقاليد وخاصة في الإضافات، مع مكونات عالية الجودة بشكل غير عادي، خوفاً على التقاليد العريقة للبيتزا.

"السر في العجينة.. دائماً"

البيتزا الجيدة تبدأ من العجين. وفي مطعم بيتزا نابوليتانا، يبذل المطعم جهودًا مضنية للحفاظ على رطوبة المكونات الأساسية - وفي أيدٍ أمينة فقط.

وقال مالك المطعم في وقت سابق : "لا أحد يصنع العجين في المطعم، بعد 25 عاما، باستثنائي، أنا فقط الذي يقوم بعمل عجينة البيتزا حصرياً منذ 25 عاماً"، نعم.. المالك أنتوني مانجيري هو الوحيد الذي يتعامل مع العجين.



وعلى الرغم من أن مانجيري يشعر بالامتنان للثناء الذي تلقاه، إلا أنه لا يزال لديه هدف أسمى وراء طاولة المطبخ.

وقال "إن التقدير أمر رائع، ولكن في النهاية، هذا ليس السبب الذي جعلني أبدأ وليس السبب الذي يجعلني أستمر في صنع كل كرة من العجين التي نقدمها في أونا بعد كل هذه السنوات".

"إنه يحفزنا على الذهاب إلى المطعم كل يوم وإعطاء المزيد من الحب والتركيز، وعدم اعتبار أي شيء أمرًا مسلمًا به."

توب 10 البيتزا عالمياً

وتشمل بقية المراكز العشرة الأولى للبيتزا مطعم Pizza Bar في طوكيو في المركز الثالث، ومطعم Confine في ميلانو في المركز الرابع، ومطعم نابولي أون ذا رود Napoli on the Road في لندن في المركز الخامس.

وحصل مطعم Tony's Pizza Napoletana في سان فرانسيسكو على المركز السادس، بينما جاء مطعم I Tigli في سان بونيفاسيو بإيطاليا في المركز السابع.

واستكملت قائمة العشرة الأوائل مطعم Sartoria Panatieri في برشلونة بإسبانيا، ومطعم 50 Kalò في نابولي، ومطعم Seu Pizza Illuminati في روما.