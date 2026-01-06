إيلاف من لندن : روى خوان كارلوس الأول، ملك اسبانيا السابق، في مذكراته المنشورة أخيرا، والتي حملت إسم "المصالحة"، أسرارا غير معروفة بشأن النهاية السياسية لمخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفياتي.

وقال الملك خوان كارلوس إنه التقى غورباتشوف خلال مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وكانت لديه معلومات استخباراتية بشأن التحضير لانقلاب أبيض داخل الاتحاد السوفياتي اخبر به الرئيس الاميركي انذاك جورج بوش الأب رئيس الحكومة الاسبانية، الاشتراكي فليبي غونزاليث وطلب منه بطريقة غير مباشرة اطلاع غورباتشوف على الأمر، لأنه -أي الرئيس الأميركي- لا يحق له ذلك.

إنهم يغلون الماء تحت قدميك

وكشف الملك خوان كارلوس انه في حفل العشاء الذي احتضنه قصر لا ثارثويلا الملكي بمدريد طلب من عقيلته الملكة صوفيا عدم حضور الحفل، وهو ما لم يسبق له ان فعله، وجلس بمعية فليبي غونزاليس والرئيس بوش والرئيس غورباتشوف. وأضاف أنه قال مباشرة لغورباتشوف: "إنهم يغلون الماء تحت قدميك"، لكن غورباتشوف لم يستوعب كلامه في البداية، وهو ما جعل الملك خوان كارلوس يتجه إلى الرئيس الاميركي ويطلب منه شرح الأمر لغورباتشوف بناءا على ما وفرته الاستخبارات الأميركية من تقارير. وهمس بوش في أذن خوان كارلوس عقب اللقاء "إنها آخر مرة سنلتقي فيها غورباتشوف بصفته رئيس دولة".

ويقول الملك خوان كارلوس انه بعد هذا اللقاء بشهرين أي في 25 ديسمبر 1991، قدم غورباتشوف استقالته. وبعدها جرى حل الاتحاد السوفياتي.

ضائقة مالية

وكشف خوان كارلوس أيضا عن تفاصيل غير معروفة تتعلق بعيش غورباتشوف ضائقة مالية بمجرد تخليه عن مهامه حيث كان مصدر دخله الوحيد هو معاش زوجته رايسا التي كانت تعمل كأستاذة، فيما كان الجميع يتحاشى لقاءه او الاتصال به خوفا من ازعاج بوريس يلتسن.

وأوضح خوان كارلوس ان ذلك لم يمنعه من دعوة غورباتشوف إلى فعاليات معرض اشبيلية عام 1992 حيث قام بجولة في المدينة القديمة دون ان يلفت انتباه أحد، قبل ان يسافر إلى جزيرة لانثاروتي، في أرخبيل الكناري، بدعوة شخصية من ملك اسبانيا حيث اهداه فليبي غونزاليث سروالا قصيرا للسباحة في المحيط الاطلسي لأول مرة في حياته.

غونزاليث نفحه سرا مبلغا ماليا

وذكر خوان كارلوس أن فليبي غونزاليث نفحه سرا مبلغا ماليا حتى يستطيع دعوة زوجته على العشاء، وعلق ملك اسبانيا قائلا: "لقد قفز غورباتشوف من القمة إلى القاع".