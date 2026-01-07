دخلت سوريا عام 2025 بآمال جديدة بعد سقوط نظام البعث الذي دام 61 عاماً.

شكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حداً فاصلاً لعهد جديد في البلاد، لا سيما بين العرب والأكراد.

لكن في الأيام الأخيرة من عام 2025، عاد الغموض ليخيم على سوريا.

فما هي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وما هو المستقبل الذي ينتظرها؟