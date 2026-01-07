إيلاف من واشنطن: دشن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية بلقاءات برلمانية رفيعة، مجتمعاً الأربعاء برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست ونائبه غريغوري ميكس.



من لقاء وزير الخارجية السعودي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في واشنطن الأربعاء (واس)

وتصدرت ملفات "العلاقات التاريخية" وسبل تعزيزها أجندة اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة، حيث استعرض الجانبان المصالح المشتركة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

وشارك في المباحثات وفد سعودي ضم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

وتندرج هذه التحركات ضمن جدول زيارة الوزير السعودي التي تتضمن لقاءً مرتقباً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، لمواصلة التنسيق حيال القضايا الثنائية والملفات الساخنة في المنطقة.