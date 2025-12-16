إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن السماح بإجراء مراجعة "عاجلة" لمدى التدخل الأجنبي في السياسة البريطانية، وذلك في إطار استعداده لتعديل القانون بهدف تشديد قواعد التبرعات.

قال تقرير اليوم الثلاثاء، إن وزراء الحكومة البريطانية باشروا تحقيقًا سريعًا في القواعد المالية الحالية المتعلقة بالتبرعات وضمانات الانتخابات، على أن يُقدّم تقريره في نهاية مارس/آذار.

وسيقود التحقيق فيليب رايكروفت، السكرتير الدائم السابق لوزارة شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحقيق كرد فعل مباشر على سجن ناثان جيل، الزعيم السابق لحزب الإصلاح البريطاني في ويلز، الذي اعترف بتلقيه عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية نقدًا للإدلاء بتصريحات مؤيدة لروسيا أمام وسائل الإعلام والبرلمان الأوروبي.

حُكم على ناثان جيل بالسجن لأكثر من عشر سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني.

صلات مع بوتين

وفي هذه القضية، صرّح ضباط التحقيق بأنهم يعتقدون أن بعض الأفراد المتورطين فيها على صلة مباشرة بفلاديمير بوتين.

وأعلن ستيف ريد، الذي أعلن اليوم أمام مجلس العموم عن بدء التحقيق، أن رايكروفت سيُقيّم مدى فعالية القواعد الحالية، ووعد بنشر التقرير كاملاً.

وأبلغ ريد أعضاء البرلمان أن "سلوك (جيل) وصمة عار على ديمقراطيتنا". وأضاف: "سيعمل التقرير المستقل على إزالة هذه الوصمة".

تعديلات قانون الانتخابات

وقد يُفضي هذا التقرير إلى تعديلات في مشروع قانون الانتخابات، المقرر صدوره هذا الربيع، ما قد يُغير بشكل كبير طريقة تمويل الانتخابات، ومن المرجح أن تُثير خطوة اليوم عاصفة من الانتقادات.

من بين التغييرات التي قد يُسفر عنها هذا التقرير، استنادًا إلى تقرير رايكروفت، تشديد الرقابة على التبرعات بالعملات المشفرة، وهو ما وصفه نايجل فاراج سابقًا بأنه هجوم مباشر على حركة الإصلاح في المملكة المتحدة.

قد يُدخل التقرير قواعد جديدة للتبرعات لمراكز الأبحاث، التي تقع خارج أي نظام رقابي حاليًا، وقد يُصدر قواعد جديدة بشأن التبرعات الأجنبية.

ويُمكن للمتبرعين الأجانب تقديم أموال فعليًا إذا كانت لديهم شركة تابعة تجارية في المملكة المتحدة.

وقد وعدت الحكومة بالفعل بتشديد الرقابة على الشركات الوهمية، لكن هذا التقرير قد يُوضح آلية عمل ذلك.

كما قد ينظر التقرير في تمويل "مزارع التضليل" - وهي بنوك ضخمة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقرها خارج البلاد، مصممة للتأثير على الرأي العام كجزء من حملات تضليل حكومية.

ومع ذلك، قد يشمل نطاق المراجعة الشؤون المالية والتبرعات المقدمة لأعضاء البرلمان من حزب العمال، وقد يواجه المذكورون في التقرير عواقب تأديبية جديدة.

كما أشارت الحكومة إلى كريستين لي، المحامية المقيمة في المملكة المتحدة والمتهمة بالعمل سرًا لصالح الحزب الشيوعي الصيني، كحالة أخرى مثيرة للقلق.

قواعد التبرعات

ومع ذلك، من المرجح أن تلمح أحزاب أخرى إلى أن هذه محاولة لتغيير قواعد التبرعات لصالح حزب العمال، بعد وعده بخفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا وإلغاء بعض انتخابات رؤساء البلديات بسبب إعادة تنظيم الحكم المحلي.

وستدعو المراجعة جميع قادة الأحزاب للمشاركة في "تقييم معمق للقواعد والضمانات المالية الحالية، وتقديم توصيات للحد من مخاطر التدخل السياسي الأجنبي".

ولا يمكن للمراجعة إجبار السياسيين على الإدلاء بشهادتهم، لكن رايكروفت سيتمكن من الوصول إلى أجهزة الأمن، وإن كان نطاق صلاحياتها محدودًا. التعاون غير واضح.

وتم استبعاد السلوكيات المحيطة باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديدًا من بنود المرجعية، وسيُطلب من السيد رايكروفت التركيز على القضايا "الأحدث"، مع عدم وجود تاريخ بدء محدد.

من المرجح أن يُصعّب الجدول الزمني للتحقيق، الذي يمتد لـ 12 أسبوعًا، إلى جانب عدم وجود صلاحيات قانونية، على رايكروفت الكشف عن حوادث رشوة أو فساد جديدة جوهرية وإثباتها بالمعيار اللازم لنشر التفاصيل للعموم.

ويأتي تاريخ النشر، في نهاية مارس، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات المحلية التي يُتوقع أن يحقق فيها حزب "إصلاح المملكة المتحدة" نتائج جيدة، ومن المرجح أن يشكك سياسيو المعارضة في التوقيت.

جدل مع جونسون

يشار إلى أنه سبق وأن دخل السيد رايكروفت في خلافات مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وجادل بأن بوريس جونسون كان في بعض الأحيان رئيس وزراء "لا يتحدث إلا باسم إنكلترا"، وأن حكومته "لا تُراعي دقة الأعراف الدستورية" و"تتجاهل بشكل صارخ" السياسات المفوضة، مما يُؤجج تفكك المملكة المتحدة.

وفي يونيو من العام الماضي، قبيل الانتخابات مباشرة، عندما كان ريشي سوناك رئيسًا للوزراء، وقّع رسالةً إلى صحيفة التايمز جاء فيها: "إن الثقة في السياسة، وفي الناس والمؤسسات العامة، في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال: هذه مشكلة خطيرة تهدد سلامة ديمقراطيتنا، وتُشير إلى ضرورة تحسين نظام الحكم في المملكة المتحدة تحسينًا جوهريًا."وقد سبق أن أعرب رايكروفت عن حذره بشأن العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسياسة، مصرحًا لشبكة سكاي نيوز قبل عامين: "على السياسيين توخي الحذر في هذا المجال.

وقال: من الواضح أن بإمكانهم استقطاب رجال الأعمال للاستثمار، لكن لا ينبغي أن يظهروا وكأنهم يخضعون لهم في مفاهيمهم التنظيمية.

واضاف: يجب عليهم الاستماع إلى آرائهم، لكن ينبغي أن يتخذ السياسيون المنتخبون ديمقراطياً تلك القرارات المصيرية، ونأمل أن يكون هذا هو الحال في المملكة المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه كل من حزب الإصلاح وحزب المحافظين تبرعات أعلى بكثير من حزب العمال في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وشملت هذه التبرعات أكبر تبرع سياسي على الإطلاق من شخص على قيد الحياة: 9 ملايين جنيه إسترليني لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة من رجل الأعمال البريطاني التايلاندي كريستوفر هاربورن.