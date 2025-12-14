إيلاف من لندن: وصف العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، حادث إطلاق النار على شاطئ سيدني الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بأنه "الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الأكثر فظاعة".

وقال الملك في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي X: "زوجتي (الملكة كاميلا) وأنا نشعر بالحزن والأسى إزاء الهجوم الإرهابي المعادي للسامية المروع الذي استهدف اليهود في احتفالهم بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي. قلوبنا مع جميع المتضررين، بمن فيهم ضباط الشرطة الذين أصيبوا".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تعازيهم في الحادث.

يذكر أنه في يوم الأحد، أطلق مسلحون مجهولون النار على رواد شاطئ بوندي في سيدني. ووفقا لشرطة نيو ساوث ويلز، أسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان" أن إطلاق النار وقع خلال حفل إضاءة شموع عيد الأنوار (حانوكا) الذي حضره العديد من أفراد الجالية اليهودية المحلية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن الحادث "صادم ومقلق". واعتبر ألبانيزي أن "هذا الهجوم غير منطقي وإرهابي ويهدف إلى زرع الخوف ونقف مع الجالية اليهودية. نقول لكل المواطنين اليهود سنخصص كل الموارد الممكنة لضمان سلامتهم وحمايتهم".

تشعر السلطات الأسترالية بالقلق إزاء تصاعد المشاعر المعادية للسامية في البلاد. وفي هذا السياق، تتخذ الحكومة خطوات لدعم الجالية اليهودية، حيث أعلنت تحديداً عن تخصيص أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف الأماكن العامة التي تستخدمها الجالية.