إيلاف من واشنطن: تتواصل ردود الفعل العالمية بعد قيام الولايات المتحدة بقصف مواقع في كاراكاس وغيرها من مدن فنزويلا، ثم توالت الأنباء عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، فقد أكدت فرنسا أن لا يمكن فرض حل في فنزويلا من الخارج، والشعب وحده من يقرر مصير البلاد.

ودعت جنوب إفريقيا إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم الأميركي على فنزويلا، فيما قال الأمين ‌العام ​للأمم ‌المتحدة، إنه ⁠سيكون ‌للعملية ​الأميركية في فنزويلا ​تداعيات مقلقة محتملة ⁠على المنطقة بأكملها، كما، قالت الصين إنها "تدين بشدة" الضربات الأميركية على فنزويلا، كما دعت روسيا بشكل عاجل باطلاق سراح مادورو.

ترامب: عملية الاعتقال مثل برنامج تلفزيوني

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي أعلنت واشنطن تنفيذها في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "تابع بالبث الحي عملية اعتقال مادورو من قبل قوات أميركية خاصة"، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني".

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف. شاهدنا كل جانب منها".

ولفت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت مادورو من داخل ما وصفه بـ"حصن" وجرى نقله إلى سفينة، موضحا أن تنفيذ العملية تأخر 4 أيام انتظارا لتحسن الظروف الجوية. وقال ترامب إن مادورو سينقل إلى نيويورك، حيث يواجه تهما جنائية.

وكشف أن العملية أدت إلى إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون تسجيل أي قتلى، مؤكدا أنها "كانت ناجحة من الناحية العسكرية".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تتخذ حاليا قرارا بشأن الخطوة التالية المتعلقة بمستقبل القيادة في فنزويلا، محذرا من أن "الموالين لمادورو يواجهون مستقبلا سيئا إذا استمروا في ولائهم له".

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي طرف بمواصلة السياسات التي انتهجها مادورو، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تكرار ما حدث في عهده".

وفي السياق نفسه، قال ترامب إن إدارته ستنظر في إمكانية أن تقود المعارضة الفنزويلية المرحلة المقبلة، مشيرا بالاسم إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، ومضيفا أن فنزويلا "لديها الآن نائبة للرئيس"، في إشارة إلى ترتيبات محتملة لمرحلة انتقالية، وماتشادو هي المتوجة بجائزة نوبل للسلام عام 2025.

وقالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو :"سنعيد فرض النظام وسنفرج عن السجناء السياسيين"، مضيفة أن مادورو أزيح عن السلطة بعد رفضه الدخول في مفاوضات، كما أشارت إلى أنه يتوجب أن يتولى إدموندو غونزاليس الرئاسة في الفترة الحالية.

اقتصاديا، كشف ترامب عن توجه بلاده إلى "الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي"، معتبرا أن النفط يمثل "أهمية استراتيجية" لواشنطن. وأكد أن الإدارة الأميركية ستتحرك لضمان إدارة مختلفة للقطاع "بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ومستقبل فنزويلا".