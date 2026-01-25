اعتقلت الشرطة الألمانية مواطناً لبنانياً، للاشتباه بكونه عضواً في حركة حماس الفلسطينية وتخطيطه لهجمات في أوروبا.

تم توقيف الرجل، المدعو "محمد س"، في مطار براندنبورغ في برلين بعد وصوله من بيروت مساء الجمعة.

وقال المدعون الفيدراليون إنه ساعد -في أغسطس/آب 2025-، على الحصول على 300 طلقة ذخيرة، وكان متورطاً في مؤامرة مزعومة لمهاجمة مؤسسات يهودية وإسرائيلية.

ومن المقرر مثوله أمام قاضٍ فيدرالي سيقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطياً.

وتُصنف حماس، التي سيطرت على غزة لكنها أُضعفت بشدة إثر العمليات الإسرائيلية في القطاع، "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والعديد من الدول الأخرى.

ونفّذت الحركة الفلسطينية المسلحة هجمات على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أسفرت عن مقتل نحو 1,200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، ووفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتقول السلطات الألمانية إن "محمد س" تواطأ مع "عبد الـ ج"، أحد ثلاثة أشخاص يُزعم أنّهم أعضاء في حماس، اعتُقلوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على خلفية التخطيط لهجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية.

وتفيد تقارير بأن الثلاثة اعتُقلوا أثناء اجتماعهم لتسليم أسلحة في برلين. اثنان منهم يحملان الجنسية الألمانية، والثالث من لبنان.

وبالتزامن مع الاعتقالات، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في مدينتي لايبزيغ وأوبرهاوزن الألمانيتين، بحسب ما ذكرته مجلة دير شبيغل.

وفي سياق منفصل، اعتقلت السلطات الألمانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، شخصاً آخر يُشتبه بأنه عضو في حماس - وهو أيضاً مواطن لبناني-، بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك.