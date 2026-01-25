إيلاف من دافوس: ارتفع الطلب على العاملات في مجال الجنس في دافوس بشكل كبير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام - بما في ذلك أحد العملاء الذي يُزعم أنه دفع مبلغًا ضخمًا قدره 114 ألف دولار مقابل أربعة أيام مع خمس نساء، وفقاً لما رصدته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

كان موقف النخبة العالمية التي تناقش حاضر ومستقبل العالم الواضح المتمثل في العمل الجاد والاحتفال بشكل أكبر جلياً في الشهية النهمة للمرافقات في المدينة السويسرية.

حيث أرسل القادة العالميون والرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الكبرى وأصحاب الثروات طلبات متزايدة للعاملات في مجال الجنس، وفقاً لإحدى منصة المواعدة والخدمات الجنسية السويسرية.

ارتفعت طلبات الخدمات الجنسيةبنسبة مذهلة بلغت 4000٪ - في 19 يناير كانون الثاني)، وهو اليوم الافتتاحي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت النسخة السويسرية من صحيفة "20 دقيقة".

وأشار التقرير إلى أن عدداً "مرتفعاً بشكل خاص" من المستخدمين كانوا من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، كما ازداد الطلب على النساء السود بشكل حاد هذا العام.

وذكر التقرير أن كبار الشخصيات في المدينة لم يبخلوا بأي نفقات عندما يتعلق الأمر بالمرافقات، وذكرت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية أن العاملات في مجال الجنس كن يشملن طالبات ومعلمات ومسافرات يأملن في جني بعض المال الإضافي من الأثرياء ذوي النفوذ.

وبحسب التقارير، فقد أنفق بعض الحاضرين مبالغ طائلة على العاملات في مجال الجنس، بما في ذلك الزبون الذي احتفل بشدة مع العديد من المرافقات، إلا أنهم اضطروا أيضاً إلى دفع فواتير باهظة أخرى للمشروبات والفنادق وترتيبات السفر.



