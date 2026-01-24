إيلاف من واشنطن: بعد مرور عام على رحيل جو بايدن عن سدة الحكم، وتولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، أصبح بايدن في طي النسيان كلياً، عدا كلمات اللوم أو الهجوم التي يطلقها ترامب عليه، وفي تقرير لها قالت الغارديان إن بايدن هو أسرع رئيس في التاريخ الأميركي يغادر الذاكرة الجماعية لأميركا والعالم، وقد يكون أحد أسباب ذلك "الوهج الترامب" الخاطف للأبصار "اعجاباً ودهشة وغضباً".

بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، يكتب مذكراته التي ستدر عليه أرباحًا طائلة، ويخطط لإنشاء مكتبة رئاسية، ويخوض معركة شرسة ضد سرطان البروستاتا . هذا هو حال الرجل الذي كان ذات يوم أقوى رجل على وجه الأرض، لكن ظهوره العلني أصبح نادرًا، وتضاءل نفوذه بشكل ملحوظ.

قال كريس ويبل ، مؤلف كتب من بينها "معركة حياته: داخل البيت الأبيض لجو بايدن": "لقد كان الرجل الخفي. لقد كان ذكياً جداً في البقاء بعيداً عن الأنظار لأن آخر ما يحتاجه الحزب الديمقراطي هو أي تذكير بسنته الأخيرة في منصبه، وتنازله المشؤوم في اللحظة الأخيرة، والهزيمة الناتجة لكامالا هاريس".

الرؤساء لا يفضلون الأضواء بعد الرحيل

جرت العادة أن يتجنب الرؤساء السابقون الظهور الإعلامي احتراماً للمنصب، مانحين خلفاءهم الوقت والمساحة الكافية للتأقلم وإثبات جدارتهم في البيت الأبيض. أما ترامب، كعادته، فقد كان استثناءً، إذ واصل هجومه على بايدن وادعائه زوراً أن انتخابات 2020 قد سُرقت خلال فترة ابتعاده عن الساحة السياسية.

بايدن، الذي فاجأ الكثيرين بحجم وطموح برنامجه التشريعي خلال العامين الأولين من رئاسته، شهد تراجعاً في شعبيته مع اقتراب نهاية ولايته. وقد أثار أداؤه الكارثي في ​​المناظرة ضد ترامب مخاوف بشأن تقدمه في السن، مما أجبره على التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه.

قبل عام من هذا الأسبوع، بدا وكأنه في حالة يرثى لها وهو يجلس بجانب زوجته جيل في قاعة الكابيتول في واشنطن بينما كان ترامب يلقي خطاب تنصيبه الذي أوضح فيه عزمه على محو إرث بايدن.

في حين وصف بايدن يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 بأنه يوم مظلم للديمقراطية الأميركية، استخدم ترامب يومه الأول لإصدار عفو شامل لأكثر من 1500 من مثيري الشغب، وتعيين منكري انتخابات 2020 في مناصب عليا، واستخدم أجهزة الدولة لإعادة صياغة الهجوم على أنه حلقة من الاحتجاج الوطني.

مرحباً بالوقود الاحفوري

بينما وقع بايدن على أكبر مشروع قانون للإنفاق على المناخ في التاريخ، شن ترامب هجوماً لا هوادة فيه على مبادرات الطاقة النظيفة ، ودافع عن الوقود الأحفوري باعتباره محركاً للطاقة الأرخص وقطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.

رفض ترامب ثقة بايدن في المهنية والخبرة، فأقال آلاف المسؤولين المحترفين، وفرض اختبارات ولاء، وأفرغ الوكالات التي كانت معزولة سابقاً عن التدخل السياسي من مضمونها. كما عيّن روبرت ف. كينيدي جونيور وغيره من الأصوات المتطرفة في مناصب مؤثرة في قطاع الرعاية الصحية.

قام الرئيس بإلغاء أطر التنوع والمساواة والشمول من الحكومة، وشن هجوماً واسعاً على الجامعات والهيئات العامة التي يُحمّلها مسؤولية أجندة "الصحوة" التي تبنّتها إدارة بايدن. ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد حادّ لسياسة الهجرة، سواءً كانت قانونية أو غير قانونية.

وعلى الصعيد العالمي، يرسم ترامب ملامح نظام عالمي جديد قائم على القوة والنفوذ والمصالح الذاتية، متسبباً في توتر العلاقات مع الحلفاء عبر التهديد بالاستيلاء على الأراضي وفرض الرسوم الجمركية والإكراه الاقتصادي. وهذا يختلف تماماً عن التزام بايدن بالهياكل التي ظهرت بعد الحرب، مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعمه لأوكرانيا.

في مواجهة هذا الهجوم الشرس، كان باراك أوباما، البالغ من العمر 64 عامًا، هو الأكثر نشاطًا سياسيًا، حيث شارك في عشرات الفعاليات العامة بما في ذلك التجمعات الانتخابية خلال انتخابات نوفمبر الماضي.

سرطان البروستاتا

وعلى النقيض من ذلك، كانت مشاركات بايدن في الحياة العامة قليلة ومتباعدة. ففي مايو (أيار)، أعلن مكتبه بعد انتهاء ولايته الرئاسية أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه.

في يوليو (تموز)، ألقى كلمة في مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية في سان دييغو، كاليفورنيا، وقال إنه يتلقى اتصالات من عدد من القادة الأوروبيين يطلبون منه الارتباط. كما كشف بايدن أنه يعمل بجدٍّ لكتابة مذكراته التي تقع في 500 صفحة، والتي أفادت التقارير أنه باعها مقابل 10 ملايين دولار لدار نشر ليتل، براون وشركاه، وهي دار نشر تابعة لمجموعة هاشيت.

مع ذلك، أفادت شبكة NBC News أن بايدن يواجه صعوبة في جمع التبرعات لمكتبة رئاسية من المتبرعين الذين يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل. ومن المقرر افتتاح مكتبة أوباما الرئاسية في شيكاغو هذا الربيع.

في أكتوبر (تشرين الأول)، ألقى بايدن خطابًا أمام جمهور في بوسطن بعد حصوله على جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد إدوارد إم كينيدي. قال بايدن: "أصدقائي، لا يمكنني تجميل أي شيء من هذا. إنها أيام عصيبة". ثم تنبأ بأن البلاد "ستجد بوصلتها الحقيقية من جديد" و"ستنهض كما كانت دائمًا - أقوى وأكثر حكمة ومرونة، وأكثر عدلًا، طالما حافظنا على إيماننا".

لكن الديمقراطيين لم يُبدوا رغبة تُذكر في مثل هذه التدخلات. ولا يزال الكثيرون يُحمّلون بايدن مسؤولية التشبث العنيد بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2024 حتى فات الأوان، مما لم يُتح لهاريس سوى 107 أيام لتأسيس حملتها الخاصة. ويُنظر إلى فشله في منع عودة ترامب إلى البيت الأبيض على أنه وصمة عار لا تُمحى في تاريخه.

غادر منصبة في وضعية متدنية وبلا شعبية

قال فرانك لونتز ، المستشار السياسي وخبير استطلاعات الرأي: "غادر منصبه في وضعٍ متدنٍ، حتى أن الديمقراطيين يشعرون بأنهم تعرضوا للتضليل، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود سمعته إلى سابق عهدها. كانت سمعته جيدة في العامين الأولين، لكن هذا ليس ما يتذكره الناس عن رئاسته. إنهم يتذكرون كيف رحل، لا كيف بدأ."

يُعتبر بايدن الآن من الماضي، ويتلاشى ذكره من الذاكرة الجماعية أسرع من معظم الرؤساء السابقين. ولكن إن كان هناك من يُبقي ذكراه حية، فهم ترامب وزملاؤه الجمهوريون.

فالرئيس الحالي البالغ من العمر 79 عامًا يُشير باستمرار إلى سلفه في خطاباته ومؤتمراته الصحفية، وغالبًا ما يستخدم عبارات مهينة مثل "جو المخادع" و"جو النعسان".

أنشأ ترامب "ممشى المشاهير الرئاسي " على طول الرواق الغربي للبيت الأبيض، يضم صوراً لرؤساء سابقين، واستبدل صورة بايدن بصورة آلية ساخرة من عمره وشرعيته. وتصفه لوحة مصاحبة بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أميركا بلا منازع".



