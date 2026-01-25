إيلاف من لندن: في تصعيد أمني لافت، أعلنت شرطة لندن (المتروبوليتان) اعتقال مجموعة من ناشطي حركة "فلسطين أكشن" إثر اقتحامهم، مساء السبت، باحة سجن "ورموود سكربز" غربي العاصمة البريطانية، في تقرير نقلته وكالة "بي إيه ميديا" (PA Media).

ونجح عدد من المتظاهرين في اختراق الإجراءات الأمنية والوصول إلى منطقة مدخل الموظفين، في خطوة تهدف إلى دعم عمر خالد، السجين الوحيد المضرب حالياً عن الطعام ضمن حملة "سجناء من أجل فلسطين". وأظهرت لقطات مصورة متداولة مجموعات تهتف داخل وخارج أسوار السجن حاملةً لافتات تضامنية.

وتجاهل المحتجون أوامر الشرطة بالإخلاء الفوري، وعمدوا إلى تطويق مداخل السجن وعرقلة حركة الموظفين، وسط اتهامات بتوجيه تهديدات لضباط الأمن. وأكدت الشرطة البريطانية أن المعتقلين يواجهون حالياً تهمة ارتكاب "تعدٍّ جسيم" على منشأة أمنية.