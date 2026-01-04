إيلاف من واشنطن: قد يبدو المشهد غريباً، ولكنه يظل معتاداً للقيادات التي تملك عقلية وشخصية الديكتاتور مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فهو يحرص كل الحرص على الظهور شجاعا قوياً بمعنويات عالية أمام الكاميرات لكي لا تهتز صورته أمام الجماهير، فقد وصل مادورو إلى مدينة نيويورك الأحد، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليه في مداهمة ليلية مفاجئة لقاعدته العسكرية في كاراكاس.

وقد تم تقييد يديه أثناء اقتياده إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن. وبحسب الفيديو المرفق الذي تناقلته وسائل إعلام عالمية، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، عند دخوله مقر إدارة مكافحة المخدرات، وجّه مادورو تحية هادئة بمناسبة العام الجديد لضباط الإدارة المرافقين له.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر الزعيم البالغ من العمر 63 عامًا، مكبّل اليدين ويرتدي سترة سوداء ذات قلنسوة، وهو يسير في ممر مُغطّى بسجادة زرقاء كُتب عليها "DEA NYD".

وقال مادورو وهو مبتسم وواثق الخطى "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد" للأشخاص الذين يرافقونه أثناء اقتياده إلى داخل المنشأة من قِبل اثنين من مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات.

ووفقًا لتقارير، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك، على أن تبدأ محاكمته الاسبوع المقبل باتهامات تتعلق بالمخدرات والسلاح.