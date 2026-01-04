إيلاف من نيويورك: وصل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى مدينة نيويورك ليلة السبت بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهما في عملية جريئة نفذتها ليلة السبت.

The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/eov3GbBXf4 — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026

وصل الزوجان - اللذان هبطا في قاعدة ستيوارت الجوية للحرس الوطني في أبستيت نيوبورغ قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل - عبر مروحية إلى مهبط طائرات الهليكوبتر في مانهاتن السفلى قبل الساعة السابعة مساءً بقليل، وتم نقلهما في سيارة فان ضمن موكب صغير.

سيتم نقل مادورو وفلوريس إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، حيث من المقرر أن يواجهوا تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

أين سيُحتجز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

بعد وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى نيويورك، سيُنقل جواً بواسطة مروحية إلى مهبط طائرات الهليكوبتر في الجانب الغربي من مانهاتن، ومن ثم سيُنقل براً إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية هناك لتسجيل بياناته، وفقاً لتقارير إعلامية أميركية.

ومن هناك، سيُنقل إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، حيث من المتوقع أن يُحتجز قبل مثوله أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

ويُعرف هذا السجن سيئ السمعة، المعروف اختصاراً بـ إم دي سي MDC، بتعامله مع العديد من القضايا البارزة والشهيرة التي كان لها أصداء عالمية، بما في ذلك قضية مغني الراب آر كيلي، وقضية غيسلين ماكسويل، شريكة تاجر الجنس جيفري إبستين، ومؤخراً، قضية شون "ديدي" كومز.

