إيلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا بأنه "مُقزز".

أفادت الشرطة الاسترالية بمقتل 11 شخصًا على الأقل في إطلاق النار الذي وقع على شاطئ بوندي يوم الأحد، ونُقل 29 آخرون إلى المستشفى.

وفي بيان صدر في X، قال رئيس الوزراء البريطاني: "ستقف المملكة المتحدة دائمًا إلى جانب أستراليا والجالية اليهودية". وأضاف أن الحكومة تعمل مع "مؤسسة أمن المجتمع"، وهي منظمة أمنية يهودية، على تأمين فعاليات عيد الأنوار في المملكة المتحدة.

وقبل ردة فعله هذه، وقع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، في مأزق، بسبب تغريدة نشرها، كانت "غير مراعية" لأحداث الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في أستراليا.

ماذا كتب ستارمر؟

وبعد وقوع الحادثة المروعة، نشر ستارمر "تهنئة" للجالية اليهودية بعيد حانوكا، دون أي اكتراث للفاجعة الواقعة المتعلقة بهذه الاحتفالية، قبل تغريدته بساعات قليلة.

وأشار البعض إلى أن ستارمر قام بتفعيل خاصية "جدولة التغريدات" من الأمس، كي يتم نشر التغريدة في وقت غير مناسب.

وكتب ستارمر: "بمناسبة احتفال الجاليات اليهودية بعيد الأنوار (حانوكا)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للعائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم. أتمنى أن يجلب عيد الأنوار الأمل والسلام والراحة".

وانهالت التعليقات ماطلبة ستارمر "بمراجعة الأخبار"، وكتب الإعلامي بيرس مورغان: "يا إلهي.. تفقد الأخبار يا سيادة رئيس الوزراء".

وكتب شخص آخر على منصة إكس: "كير.. أرجوك تفقد الأخبار ولا تقوم بجدولة التغريدات مرة أخرى".