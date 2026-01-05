إيلاف من القاهرة: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في لقاء بحث خلاله العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفادت قناة العربية أن وزير الخارجية السعودي نقل في بداية الاستقبال تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس السيسي والشعب المصري، فيما حمل الأخير تحياته للملك وولي العهد.

وأكد بيان الرئاسة المصرية أن القاهرة والرياض تؤكدان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان واليمن والصومال، مشددة على تطابق مواقف البلدين تجاه دعم وحدة وسيادة الدول العربية.

كما أشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بجهود السعودية في استضافة مؤتمر جمع المكونات الجنوبية اليمنية من أجل الحوار، معتبرًا هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم الاستقرار في اليمن.

وكان بيان لوزارة الخارجية السعودية قد أشار، أمس، إلى أن الأمير فيصل بن فرحان سيبحث مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تعزيز العلاقات الثنائية وآليات تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية.

وفي سياق متصل، عقد وزيرا الخارجية اجتماعًا ثنائيًا في القاهرة، تناول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود البلدين المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

