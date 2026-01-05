إيلاف من كاراكاس: في تصريحات بدت في ضوء التطورات اللاحقة وكأنها استباق لمصيره السياسي، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الديمقراطية الغربية تمر بمرحلة "انحدار نهائي"، مؤكدًا أن المواطن فقد سلطته الفعلية في ظل هيمنة المليارديرات ومراكز النفوذ الاقتصادي.

وقال مادورو، في تصريحات نُشرت بتاريخ 2 يناير، أي قبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفته: "إن الديمقراطية الليبرالية الغربية تشهد تراجعًا حاسمًا، ولم تعد تعبّر عن إرادة الشعوب". وأضاف أن ما وصفه بـ"ديمقراطيات بلا شعب" باتت خاضعة للتلاعب، وتعمل لخدمة مصالح الشركات العملاقة والأثرياء، في ظل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يمتلك أي سلطة حقيقية في القضايا المصيرية.

وفي تطور دراماتيكي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت، بحسب قوله، عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما خارج البلاد.

وأثارت العملية ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة، حيث وصف عدد من أعضاء الكونغرس التدخل العسكري بأنه "غير قانوني"، في حين أكدت الإدارة الأميركية أن مادورو سيخضع للمحاكمة. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها اللجوء إلى الهيئات الدولية، مطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات.

على الصعيد الدولي، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وعن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن ترحيل مادورو وزوجته قسرًا، داعية إلى الإفراج الفوري عنهما وتفادي مزيد من التصعيد الذي من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

