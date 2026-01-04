إيلاف من الرياض: عبرت 70 شاحنة إغاثية سعودية، الأحد 4 كانون الثاني (يناير) 2026، منفذ الوديعة الحدودي باتجاه الجمهورية اليمنية، محمّلة بمساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار استمرار الدعم الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد حملت الشاحنات أكثر من 1400 طن من السلال الغذائية والتمور والحقائب الإيوائية والخيام، موزّعة بحسب الاحتياج في عدد من المناطق اليمنية.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية التي ينفذها المركز في مختلف المحافظات اليمنية، وتشمل قطاعات الصحة، والإصحاح البيئي، والمياه، والزراعة، والتعليم، والدعم المجتمعي، وغيرها من مجالات التدخل الإنساني.

يُشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل برامجه في اليمن بالتنسيق مع الجهات الإنسانية المعنية، استنادًا إلى أولوية الاحتياجات الميدانية.