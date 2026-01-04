إيلاف من الرياض: أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الجهود المبذولة حيالها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الاتصال، الذي تلقّاه ولي العهد من الرئيس التركي، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، في سياق استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. كما تطرّق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات المتسارعة على عدة ساحات.

ويأتي هذا التواصل ضمن سلسلة من المشاورات المستمرة بين القيادتين، بما يعكس مسارًا من التعاون الثنائي في الملفات السياسية والاقتصادية، مع اهتمام مشترك بدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.