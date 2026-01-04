إيلاف من لندن: شنّ سلاح الجو الملكي البريطاني غارات جوية على موقع سري لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

نفّذت طائرات (تايفون) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قنابل موجهة في عملية مشتركة مع سلاح الجو الفرنسي ليلة السبت. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية استهداف عدة أنفاق وصول تقع في منطقة جبلية شمال مدينة تدمر الأثرية.

هدفت العملية إلى "المساعدة في منع أي محاولة لعودة تنظيم داعش الإرهابي". داعش هو اسم آخر لتنظيم الدولة الإسلامية، ويُختصر غالبًا إلى داعش أو الدولة الإسلامية.

وكان الموقع يُستخدم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، على الأرجح لتخزين الأسلحة والمتفجرات، وكانت المنطقة المحيطة به خالية من المدنيين.

ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود خطر على السكان المحليين، وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية بسلام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في سوريا بهدف "القضاء على مقاتلي داعش وبنيتها التحتية ومواقع أسلحتها".

عمليات مشتركة

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات تايفون إف جي آر 4 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مدعومة بطائرة تزويد بالوقود من طراز فويجر، انضمت إلى الطائرات الفرنسية في غارة مشتركة على المنشأة تحت الأرض.

وأضاف البيان: "استخدمت طائراتنا قنابل بايفواي 4 الموجهة لاستهداف عدد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري حاليًا تقييم دقيق، تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح استهداف الموقع".

وصرح وزير الدفاع جون هيلي بأن العملية تهدف إلى "القضاء على الإرهابيين الخطرين الذين يهددون نمط حياتنا".

وقال في بيان: "يُظهر هذا العمل ريادة المملكة المتحدة، وعزمها على الوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائها، للقضاء على أي عودة لداعش وأيديولوجياتها الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".

وتقوم الطائرات الغربية بدوريات لمنع عودة ظهور الجماعة الإسلامية المتشددة التي سيطرت على أجزاء من سوريا حتى عام 2019.