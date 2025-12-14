إيلاف من القدس: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، على هجوم سيدني الذي أودى بحياة أكثر من 12 شخصاً على شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية، وذلك خلال احتفال آلاف اليهود بعيد حانوكا.

وقال نتنياهو إن: "معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة".

وأضاف: "راسلتُ رئيس الوزراء الأسترالي قبل أشهر وأخبرته أن سياسة حكومته تشجع على كراهية اليهود".

يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن استيائه البالغ من إطلاق النار. وقال "هذه نتائج شيوع معاداة السامية في شوارع أستراليا على مدى العامين المنصرمين مع دعوات ’عولمة الانتفاضة’ المعادية للسامية والتحريضية التي تجسدت اليوم".

وشاطئ بوندي أحد أشهر الشواطئ في العالم وعادة يزدحم بالسائحين والزوار.