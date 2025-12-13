إيلاف من بيروت: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، السبت، أن منفذ الهجوم الذي تعرضت له اليوم قوات الأمن السورية وقوات أميركية قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة، مبينا أن التحقيقات جارية للتأكد من صلته بتنظيم داعش أو حمله لفكر التنظيم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن إجراءات التحقيق التي تم البدء بها تقوم على فحص البيانات الرقمية الخاصة بمنفذ الهجوم، والتأكد مما إذا كان يملك ارتباطا تنظيميا مباشرا مع داعش أم أنه فقط يحمل الفكر المتطرف، وأيضا التحقق من دائرة معارفه وأقربائه، لافتا إلى أنه سيكون هناك إجراءات بروتوكولية جديدة خاصة بالأمن والحماية والتحرك من قبل قيادة التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في البادية.

من جانب آخر أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين من الجيش الأميركي ومترجم مدني في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت في تدمر، سوريا، حيث كانوا يدعمون عمليات مكافحة الإرهاب.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بإصابة ثلاثة آخرين. وصرح وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بأن القوات الشريكة قتلت المهاجم. وأكد ثلاثة مسؤولين محليين لوكالة رويترز أن المهاجم كان من قوات الأمن السورية.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية السورية لقناة الإخبارية التلفزيونية السورية بأن المهاجم لم يكن يشغل منصبًا قياديًا في قوات الأمن. ولم يوضح ما إذا كان الرجل عضوًا صغيرًا.

تعرضت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية لإطلاق نار يوم السبت أثناء قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سوريا، حسبما أفاد مسؤولان سوريان محليان لوكالة رويترز. وأفاد المسؤولان بوقوع إصابات.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا أن القاتل ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وسيتم حجب هويات الجنود عن العامة لمدة 24 ساعة لإتاحة الفرصة للحكومة الأمريكية لإبلاغ عائلات الضحايا بشكل خاص.

عقب إعلان البنتاغون، كتب المبعوث الأميركي توم باراك: "أدين بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة أميركية-سورية في وسط سوريا. ننعي فقدان ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية الشجعان والمدنيين، ونتمنى الشفاء العاجل للجنود السوريين المصابين في الهجوم. نؤكد التزامنا بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".

وكتب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: "قتلنا الشخص المتوحش الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة". فليعلم الجميع، إذا استهدفتم أميركيين - في أي مكان في العالم - فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق، وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا رحمة".

كما تناول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم قائلاً: "ننعي فقدان ثلاثة من الوطنيين الأمريكيين العظماء في سوريا، جنديان ومترجم مدني". كما ندعو بالشفاء العاجل للجنود الثلاثة المصابين، الذين تأكدت سلامتهم.

وأضاف: "كان هذا هجومًا شنه تنظيم داعش على الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة خطيرة من سوريا لا تخضع لسيطرتهم الكاملة. الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم. وسيكون هناك رد حازم وقوي. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وجاءت تصريحات ترامب لتعفي النظام السوري من الشعور بأي حرج، حتى في حال أثبتت التحقيقات أن القاتل كان على علاقة ما بقوات الأمن السورية، خاصة أن المشهد الأمني في سوريا معقد للغاية ولا يمكن فهم بعض تفاصيلة بصورة واضحة.