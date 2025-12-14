إيلاف من رود آيلاند: أفاد مسؤولون أن مسلحًا من المرجح أن يكون مختلًا عقلياً، يرتدي ملابس سوداء اقتحم مبنى الهندسة في جامعة براون الأميركية، وأطلق النار مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار من الشرطة ولا يزال طليقًا.

أدى إطلاق النار المروع إلى فرض حالة من الذعر والخوف على حرم جامعة براون، إحدى جامعات رابطة آيفي ليغ المرموقة، وأجزاء من مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، في ظل عملية بحث مكثفة عن الجاني.

وقال عمدة المدينة، بريت سمايلي، في مؤتمر صحفي مسائي: "للأسف، اليوم هو اليوم الذي كنا ندعو الله ألا يأتي أبدًا"، قبل أن يعلن عن نقل عشرة أشخاص إلى مستشفى محلي، حيث أُعلن عن وفاة اثنين منهم فور وصولهما، بينما وُصفت حالة الثمانية الآخرين بالحرجة والمستقرة.

وقد امتنعت السلطات عن الإفصاح عما إذا كان الضحايا من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وتجمعت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء، في جامعة براون عقب حادث إطلاق النار.

كما أفادت تقارير بأن الشرطة استجابت سريعاً لبلاغ عن وجود مسلح يطلق النار في حرم جامعة براون.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" فإن هناك الكثير من الخوف والقلق. ما زلنا في الساعات الأولى من الصباح (بالتوقيت الأميركي)، وقوات الأمن لا تزال تُفتش مبنى الهندسة بالجامعة، حيث وقع إطلاق النار، بحثًا عن ضحايا آخرين.

وأفاد رئيس البلدية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن وجود مسلح يطلق النار في جامعة رود آيلاند حوالي الساعة 04:05 مساءً.

وقال تيم أوهارا، نائب قائد شرطة بروفيدنس: "استجاب ضباطنا ودخلوا المبنى على الفور وبدأوا البحث عن مشتبه به. إلا أنه لم يتم العثور على أي مشتبه به في ذلك الوقت".

وقد ساد الارتباك في البداية حول ما إذا كان قد تم القبض على مشتبه به، حيث صرح المسؤولون في البداية أن شخصًا ما رهن الاحتجاز - كما صرح الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم القبض على مطلق النار - قبل أن يتم سحب التقرير والتأكد من أن المهاجم لا يزال طليقًا.

ووفقًا للسلطات، تم التعرف على المشتبه به المزعوم بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء.

قال أوهارا: "لا يُعرف كيف دخل المبنى"، مضيفًا أن المشتبه به فر من المبنى سيرًا على الأقدام، وفقًا لشهادات شهود عيان أُدلي بها للشرطة.

وهناك تقارير غير مؤكدة عن وقوع ما يصل إلى 20 إصابة، وفقًا لتسجيلات لاسلكية للشرطة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعثر الشرطة بعد على السلاح، ولا تعرف نوع السلاح الناري الذي استخدمه مطلق النار. وقال أوهارا: "كل ما نعرفه أنه سلاح ناري. أما نوعه، فلا علم لنا به".

كما أصدرت الجامعة، المنتمية لرابطة آيفي ليغ، أول تنبيه للطلاب في الحرم الجامعي بعد الساعة 4:20 مساءً بقليل، يفيد بوجود مُطلق نار بالقرب من مبنى كلية باروس وهولي للهندسة.

وقالت الشرطة في بيان: "إطلاق نار في محيط جامعة براون. التحقيق جارٍ. يُرجى البقاء في أماكنكم أو تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

وأصدرت الجامعة تنبيهًا طارئًا ثانيًا قبيل الساعة الخامسة مساءً، زعمت فيه إلقاء القبض على مشتبه به، قبل أن تتراجع عن هذا البيان بعد دقائق.

وكتبت الجامعة: "تم القبض على مشتبه به واحد. أغلقوا الأبواب، وأغلقوا الهواتف، والتزموا أماكنكم حتى إشعار آخر". وأضاف البيان الذي تم التراجع عنه: "استمروا في البقاء في أماكنكم. ابتعدوا عن منطقة باروس وهولي. لم تُلقِ الشرطة القبض على أي مشتبه به، وما زالت تُواصل البحث عن المشتبه به، أو المشتبه بهم".