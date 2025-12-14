إيلاف من سيدني: أشارت التقارير الإخبارية في أستراليا وإسرائيل إلى أن الرجل الذي أنقذ الموقف، وحال دون موت عشرات اليهود في حادثة إطلاق النار الأخيرة على شاطئ بوندي بمدينة سيدني، هو أحمد الأحمد، صاحب محل فواكه يبلغ من العمر 43 عامًا، والذي وصفته مصادر متعددة بأنه رجل مسلم، ووصفته مصادر وقيادات إسرائيلية بأنه بطل حقيقي، وقام بعمل مذهل ويتسم بشجاعة لا يمكن وصفها.

Er ist der Held von Sydney.

Ahmad Al Ahmed – Muslim, Familienvater, zwei Kinder.



Ein Mann, der eingriff, als andere flohen.

Ein Vater, der Leben rettete.

وتستمر الإشادات العالمية بالأحمد على نطاق واسع كبطلٍ لشجاعته، حيث انتزع بندقية كبيرة من أحد المسلحين خلال الهجوم في سيدني، وهو عمل تشير مصادر عديدة إلى أنه أنقذ أرواحًا كثيرة في مكان الحادث، والذي كان يشهد احتفالات ما لا يقل عن 2000 يهودي في أستراليا بعيد حانوكا على شاطئ بوندي الشهير بمدينة سيدني.

أُصيب الأحمد برصاصتين - في ذراعه ويده - أثناء الاشتباك، وهو يتعافى حاليًا في المستشفى، وفقاً لمصادر إسترالية.

وقال ابن عمه، مصطفى، لقناة 7News إن الأحمد، وهو أب لطفلين، كان يمرّ بالمكان فحسب، ولم تكن لديه أي خبرة سابقة في استخدام الأسلحة النارية عندما تدخل بشجاعة.

