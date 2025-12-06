إيلاف من الرباط: أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي،الجمعة مباحثات موسعة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة المغربية–الإيطالية في المجال القضائي.

وشكّلت هذه الزيارة مناسبة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقييم حصيلة التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتطوير العمل القضائي المشترك، لاسيما على مستوى تحديث منظومة العدالة، والرفع من نجاعة الإجراءات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.

جانب من المباحثات المغربية الإيطالية لتعزيز التعاون القضائي في الرباط

كما بحث الجانبان سبل تجويد الإطار الاتفاقي وتطوير آليات التنسيق وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية ودعم النجاعة العملية للتعاون الثنائي.

في سياق ذلك، ذكر وهبي أن قطاع العدالة في المغرب يشهد «تحولات عميقة» بفضل مشاريع التحديث والرقمنة وتطوير الإدارة القضائية، مشيراً إلى حرص الوزارة على «تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية للعدالة».

من جانبه، عبّر وزير العدل الإيطالي عن تقديره لجودة الشراكة التي تجمع الرباط وروما، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي اليوم في المغرب. فالمغرب وإيطاليا يجمعهما تاريخ وعلاقات قوية، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز هذا التعاون النموذجي، القائم على الثقة والنجاعة والإرادة المشتركة في دعم عدالة حديثة ومنفتحة».

وتأتي هذه المباحثات لتعزيز دينامية التعاون بين البلدين في قطاع يشكل رافعة أساسية لدعم الاستقرار وتطوير العلاقات الثنائية.