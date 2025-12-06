إيلاف من نيويورك: إن المستبد المصاب بجنون العظمة فلاديمير بوتن يدير روسيا بقبضة من حديد - مما يجعل من الصعب بالنسبة للملايين حول العالم أن يتخيلوه كأب خلف الأبواب المغلقة، والقلاع المحصنة، والإجراءات الأمنية التي لا مثيل لها في العالم، وحينما يتعلق الأمر بحياته الخاصة فالسرية هي الطابع الذي لا مفر منه.

ولكن الحياة الأسرية لقيصر روسيا سلطت عليها الأضواء بشكل حاد هذا الأسبوع عندما واجهت صحفية أوكرانية إحدى بناته المزعومات، إليزافيتا رودنوفا (22 عاما)، بالقرب من منزلها في باريس وقالت إن بوتن مسؤول عن وفاة شقيقها.

(اعتذرت إليزافيتا عن الحرب التي شنها والدها)

"ما علاقة هذا بي؟"، ردت في المحادثة التي تم تصويرها بالفيديو.

وعلى غرار الأطفال الآخرين الذين يُزعم أن بوتن هو والدهم، تعيش رودنوفا حياة غير عادية للغاية.

وقال الكاتب جون أونيل، الذي درس وكتب على نطاق واسع عن روسيا، لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كنت ابنا لبوتن، فإنك تحمل حمولة كبيرة من الطوب".

لدى بوتن ابنتان معترف بهما رسميًا من زواجه الأول، ولكن وفقًا لتقارير إخبارية روسية ودولية مستقلة غير مؤكدة، فقد يكون لديه أربعة أطفال آخرين من امرأة أخرى. وتعيش ابنة بوتين كاتيا تحت الاسم المستعار كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا.

(إبنة بوتين الكبرى .. ماريا فورونتسوفا، 40 عامًا)

لدى بوتين، البالغ من العمر 73 عامًا، ابنتان "رسميتان" فقط - ماريا فورونتسوفا، 40 عامًا، وكاترينا تيخونوفا، 39 عامًا - من زوجته الأولى، مضيفة الطيران السابقة في شركة إيروفلوت، ليودميلا بوتين.

انفصل الزوجان عام 2013 بعد زواج دام قرابة 30 عامًا، إثر تكهنات لسنوات بأن بوتين أنجب طفلة سريًا - يُعتقد الآن أنها رودنوفا - من امرأة أخرى قبل عقد من الزمن. ولم تُثبت أي صلة بيولوجية بين بوتين ورودنوفا، إلى جانب أطفال آخرين يُزعم أنه أنجبهم بعد سنوات.

ولدت رودنوفا في عام 2003 ونشأت على يد والدتها، التي كانت تعمل عاملة نظافة في روسيا، والتي تمتلك الآن إمبراطورية تبلغ قيمتها 105 مليون دولار.

ويُعتقد أيضًا أن بوتن أنجب ولدين يبلغان من العمر 9 و5 سنوات من امرأة أخرى، وهي لاعبة الجمباز الإيقاعي الأولمبية ألينا كاباييفا ، التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها "المرأة الأكثر مرونة جسدية في روسيا".

( ألينا كاباييفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة وعشيقة بوتن الحالية)

ويقال إن الأولاد وأمهم يعيشون في مجمع غابات محاط بنظام دفاع جوي، ويتلقون تعليمهم في المنزل ولا يختلطون مع الأطفال الآخرين.

هناك شائعات أيضًا عن ابنتين توأم عمرهما عشر سنوات. لكن من غير المعروف علنًا إن كانا موجودين بالفعل، ناهيك عن كون بوتين هو والدهما.

إن الرئيس الروسي شديد الحماية والخصوصية فيما يتعلق بعائلته، حتى أن ابنتيه المعترف بهما - فورونتسوفا، وهي طبيبة الغدد الصماء، أو تيخونوفا، وهي مديرة مشروع - لم يتم تصويرهما علناً معه على الإطلاق.

«تعلم بوتين التصرف بذكاء شديد من خدمته في جهاز المخابرات الروسي السابق (كي جي بي). إنه الرجل الذي لا تُقرأ نظراته»، هذا ما قاله أونيل، مؤلف كتاب «الراقصة والشيطان».

"والآن عليه أن يعزل أولاده خوفاً من اغتيالهم.

أيًا كانت حياته العائلية، فهي سرية. كل شيء عنه سري. أولًا، خوفًا من الاغتيال. وثانيًا، خوفًا من أن يسمعونه، وأن يُفصح أحدهم عن أسراره. ولن يعترف بوتن أبدًا بالأطفال المزعومين الذين ولدوا خارج إطار الزواج، بسبب معتقداته الدينية، وفقًا لأونيل.

وقال "إنه يدعي أنه زعيم ديني أرثوذكسي، لذا فهو يعلم أن وجود عشيقات متعددات وأطفال من أكثر من امرأة واحدة سيكون أمرًا سيئًا بالنسبة له".

"عليه أن يظهر كرجل عائلي - وهو بالفعل لديه طلاق واحد وابنتان."

هكذا تبدو الحياة بالنسبة لأطفاله المزعومين:

- إليزافيتا رودنوفا: تتمتع إليزافيتا رودنوفا، المعروفة أيضًا باسم لويزا روزوفا، بشبه مذهل مع بوتن وأصبحت "ابنته المحتملة" الأكثر حديثًا في روسيا.

ويعتقد على نطاق واسع أنها ابنة بوتن وسفيتلانا كريفونوجيخ، 50 عاما، والتي ورد أنها كانت على علاقة غرامية معه في عام 2003 أثناء عملها كعاملة نظافة في أحد مجمعاته الفاخرة. ويُعتقد أن إليزافيتا رودنوفا هي الابنة الثالثة لبوتن.

في عام 2020، بعد أن كشف موقع "برويكت" الروسي عن صلة عائلتها ببوتين، ازدادت شعبية رودنوفا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتبعتها ردود فعل غاضبة. انتقدها النقاد لتباهيها بأسلوب حياة مترف على الإنترنت، بينما كانت روسيا تكافح الفقر وفوضى الجائحة.

بين عشية وضحاها، اختفت من منصات التواصل الاجتماعي الروسية. أُغلق موقع "برويكت"، ووُصف مراسلوه بـ"عملاء أجانب"، وأُجبر مؤسسه على الفرار من البلاد.

غادرت رودنوفا روسيا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ في وقت غزو أوكرانيا عام 2022، قبل أن تظهر مرة أخرى في باريس تحت اسم عائلتها الحالي.

قالت إليزافيتا رودنوفا، وهي دي جي تبلغ من العمر 22 عامًا، إنها "تشعر بالأسف حقًا" على الحرب لكنها أصرت على أنها لا تملك القدرة على إيقافها أثناء تصويرها في شوارع العاصمة الفرنسية بواسطة الصحفي دميترو سفياتنينكو. وعندما واجهها المراسل هذا الأسبوع ، ظلت رودنوفا - التي كان يرافقها حارس شخصي محترف - هادئة.

أنا آسفة جدًا لما يحدث. للأسف، لستُ مسؤولةً عن هذا الوضع. أنا سعيدة لأنك تحليت بالشجاعة لتقتربي مني وتتحدثي معي. مساء الخير، قالت.

وزعمت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أنها شاهدت قناتها الخاصة على تطبيق المراسلة "تيلغرام"، حيث ذكرت في أغسطس (آب) كيف كتبت رودنوفا عن "الرجل الذي أزهق ملايين الأرواح ودمر حياتي".

وكتبت في دردشة تيليغرام التي أطلق عليها "فن لويزا"، بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد : "من المريح أن أتمكن من إظهار وجهي للعالم مرة أخرى".

وأضافت في هجوم غير مباشر على بوتن: "إنه يذكرني بمن أنا ومن دمر حياتي".

وتعيش الأم سفيتلانا كريفونوجيك الآن في شقة تبلغ قيمتها 4.1 مليون دولار في موناكو، وتسافر على متن يخت يحظى بمرافقة بحرية عند وصوله إلى سانت بطرسبرغ.

كما أنها تمتلك حصة في أحد أكبر البنوك الخاصة في روسيا، وتملك ملهى ليليًا في سانت بطرسبرغ، وهو مركز لينينغراد، المعروف بعروضه المثيرة، وفقًا للتقارير.

قال أونيل: "بوتين ليس مهتمًا بتولي بناته السلطة، لأن روسيا لا تُقدر تقليديًا القيادة النسائية. لكنه سيحرص على توفير رعاية جيدة لهن حتى لا يُغرين بالحديث ضده. وأنا متأكد أيضًا من أنه يراقب ما يُقال".

لدى بوتن وشريكته الحالية التي يشاع أنها معه منذ فترة طويلة، ألينا كاباييفا، ولدان صغيران وربما ابنتان توأم.

ارتبط بوتن وكابايفا، 41 عاما، منذ عام 2008 على الأقل، على الرغم من أن كليهما ينفي علناً وجود أي علاقة بينهما.

(صور مسربة لإيفان فلاديميروفيتش بوتن، 10 أعوام، الابن السري لبوتين)

ويعيش إيفان (9 أعوام) وفلاديمير جونيور (5 أعوام) معظم العام داخل قصر بوتن المطل على بحيرة فالداي شمال غرب موسكو، بحسب تقرير صادر عن مركز دوسيير ، وهي منظمة إخبارية استقصائية روسية.

وأضاف التقرير أنهم "يعيشون في مساكن يحرسها جهاز الأمن النخبوي في روسيا". ويُقال إن الأولاد يتلقون تعليمهم فقط من "مربيات مُستأجرات"، ولا يذهبون إلى المدرسة، ولا يختلطون بالأطفال الآخرين، ولا يسافرون إلا بالطائرات الخاصة واليخوت والقطارات المدرعة. وتجري أنشطتهم اليومية - من الرياضة إلى اللعب - تحت مراقبة مستمرة.

وتابعت "تاريخ ميلادهم معروف فقط لأفراد أسرهم المباشرين".

ويقول أونيل إنه من غير المرجح أن يعرفوا أي شيء عن الحرب الدائرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

عندما يكبرون بما يكفي للتعلم، سيرغبون على الأرجح في الولاء لأبيهم. ربما يومًا ما يدركون مدى بشاعة الأمر برمته - ولكن كم هو فظيع أن تدرك أن والدك رجل شرير حقًا،" قال أونيل لصحيفة ذا بوست.

ويعتقد أن كاباييفا أنجبت أبناء بوتن في عيادة سانت آنا بالقرب من لوغانو في سويسرا. ومع ذلك، يعتقد أونيل أنه من غير المرجح أن ينظر أبناء بوتن إليه على أنه أي شيء آخر غير شخص بارد أو منعزل ــ في أفضل الأحوال، حتى خلف الأبواب المغلقة.

(لاعبة الجمباز السابقة كاباييفا.. عشيقة بوتين)

وتشير التقارير إلى أن قاعدة فالداي محمية بأنظمة دفاع جوي متطورة للدفاع عن النفس من الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية.

"وكما هو الحال مع فلاديمير بوتن، فإن أبنائه لديهم أكوابهم الخاصة ويشربون منها فقط"، في حين أن "مسؤولي الأمن قريبون دائمًا من الأطفال"، وفقًا لتقرير مركز دوسيير، الذي تم إعداده بمساعدة أحد أعضاء طاقم العمل في مقر إقامة فالداي.

ونادرا ما يرى الأطفال بوتين، لكنه "يعامل أبناءه باحترام أكبر مما كان يفعل مع بناته"، وفقا لدوسييه. وتزعم أيضًا أن بوتن "هو الوحيد الذي يمكنه التحدث معهم بصرامة".

لم يُصرح بوتين علنًا بوجود الصبية. مع ذلك، في أغسطس (آب) من هذا العام، قال لتلاميذ المدارس في سيبيريا : "أفراد عائلتي، الصغار، يتحدثون الصينية". ويعتقد أيضًا أنهم يتعلمون اللغتين الإنكليزية والألمانية.

ويظهر بوتن مع كاباييفا، التي انتخبت لعضوية مجلس الدوما الروسي تحت راية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه عشيقها المزعوم. وتقول مصادر إن بوتن وكابايفا لديهما أيضًا ابنتان توأم تبلغان من العمر 10 سنوات، ولدتا بالقرب من لوغانو في سويسرا في فبراير (شباط) 2015. ولكن لم يتم التحقق من وجودهما علنًا على الإطلاق.

إيفان، المولود أيضًا في لوغانو عام 2015، هو لاعب هوكي شغوف. ويُزعم أنه مهووس بأفلام ورسوم ديزني الكرتونية، لدرجة أنه يرتدي أزياءً تنكرية، مما أثار استياء الرئيس الروسي، وفقًا لمركز دوسيير.

لا يعتقد أونيل من خلال بحثه أن بوتن هو مجرد أب حنون خلف الأبواب المغلقة. وقال "قد يكون من النوع الذي يلعب مع الأطفال من حين لآخر ويأمل أن يتألقوا في مسابقة رفع الأثقال أو مباراة كرة القدم".

لكنني أجد صعوبة في تصديق أنه سيكون إنسانًا صادقًا ودافئًا. لا يوجد في خلفيته ما يشير إلى ذلك. وقال أيضا إنه يتوقع منه أن يربي أبناءه ليكونوا "قساة" و"مخلصين للغاية" له ولأنفسهم ولروسيا.

(بوتين مع زوجته الأولى لودميلا أليكساندروفنا بوتينا)