إيلاف من القدس: يرى المحلل السياسي الأميركي الإسرائيلي هيرب كينون أن فضيحة قطر عادت للظهور بقوة في الوقت الراهن، وكشف عن كل ما كان يحدث بالفعل داخل مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وتحديداً ما يتعلق بالاختراق القطري لمكتبه، ومنح بعض الموظفين الأموال لتحقيق مطالب قطرية تتعلق بالدعاية للدوحة، ودورها كوسيط في ملف غزة.

ووفقاً لما كتبه كينون عبر "جيروزاليم بوست" فإن ما صوره فيلدشتاين كان مكتبًا زُعم أن رئيس الأركان تساحي برافرمان قال فيه إنه يستطيع منع تحقيق الجيش الإسرائيلي في "قطر غيت"، والتسريبات لصحيفة "بيلد" الألمانية، حيث تغاضى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن التحايل على الرقابة من خلال تسريب معلومات حساسة إلى صحيفة أجنبية، وهي صحيفة "بيلد"، وكان المسؤولون المقربون من نتانياهو يتقاضون رواتب من قطر ويروجون لرسائل إيجابية عن الدوحة الداعمة لحماس خلال فترة الحرب.

لم يكن الأمر مجرد سرد لقرار سيئ واحد، بل كان سرداً لبيئة تتداخل فيها الخطوط وتسيطر فيها عمليات التلاعب بالجمهور، عبر الصحافة.

لم تأتِ بعض أكثر الكشوفات إدانةً بشأن ما أصبح يُعرف باسم "فضيحة قطر" من مقابلة فيلدشتاين الذي كان يعمل في مكتب نتانياهو، بل من تقرير هذا الأسبوع على قناة i24، والذي سلط الضوء على اتصالات واتساب بين كبار مستشاري نتانياهو يناقشون ما كانوا يفعلونه نيابة عن قطر.

مقابلة مع فيلدشتاين: هل خان مكتب نتانياهو إسرائيل؟

ربما كان فيلدشتاين مجرد لاعب ثانوي في مكتب رئيس الوزراء - حيث كان يتولى الرد على استفسارات وسائل الإعلام وتقديم المشورة لنتانياهو بشأن الرسائل - لكنه كان في قلب فضيحتين كانتا تتخمران تحت السطح لشهور: تسريب وثيقة استخباراتية سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، بهدف التأثير على النقاش المحلي في إسرائيل حول الرهائن، واقناع الرأي العام الإسرائيلي أن المشكة في عناد حماس، وفضيحة قطر، وكلاهما خفت قبل أن يتم إحياؤهما هذا الأسبوع من خلال برنامج آسنهايم وقناة i24.

وقد أدى هذا المزيج إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق شامل، حيث وصف رئيس الوزراء السابق والطامح لمنصب رئيس الوزراء في المستقبل، نفتالي بينيت، قضية قطر بأنها "أكبر خيانة" في تاريخ تاريخ إسرائيل.

وقال إن هذه كانت خيانة أكبر من أعمال الخيانة التي ارتكبها مردخاي فعنونو، الذي صور قدرات إسرائيل النووية في الثمانينيات، والناشط اليساري الراديكالي عودي أديف، الذي قدم في أوائل السبعينيات معلومات عن قواعد الجيش الإسرائيلي ونقاط ضعفه للسوريين.

لماذا؟ لأن المتورطين في فضيحة قطر لم يكونوا أفراداً مبتدئين، بل كانوا "الأعلى رتبة وقوة" في إسرائيل.

مع أن هذا الوصف قد ينطبق على يوناتان أوريتش، أحد كبار مستشاري نتنياهو وأكثرهم ثقة، إلا أن استخدام هذه الصفات لوصف فيلدشتاين يُعدّ مبالغة. ومع ذلك، كان فيلدشتاين متورطًا في القضية وشغل منصبًا في مكتب رئيس الوزراء، وهو المكان الذي التقت فيه الفضيحتان.

(فيلدشتاين)

ليست هذه قصصاً جديدة، فقد انتشرت على مدى شهور، أحياناً بصوت عالٍ، وأحياناً أخرى في الخفاء. ما فعله لقاء فيلدشتاين هو جمع هذه القصص معاً وتسليط الضوء على سؤال أوسع:

ما الذي كان يجري بالضبط داخل مكتب رئيس الوزراء خلال إحدى أكثر الفترات إيلاماً في تاريخ إسرائيل؟

أياً كان الاستنتاج الذي يتوصل إليه المرء في نهاية المطاف – سواء أكانت الفضيحتان تلاعباً إعلامياً متهوراً، أو سوء إدارة ممنهج، أو شيئاً أكثر قتامة – فإن القاسم المشترك هو وجود خلل خطير في التقدير داخل ما يمكن القول إنه أهم مكتب في إسرائيل.

وأسنهايم، الصحفي المخضرم، يعرف ما يفعله، وقد أدرك بوضوح أهمية اللحظة. شنت قناة KAN حملة ترويجية مكثفة للمقابلة مع فيلدشتاين، كما لو كان ديفيد فروست يجري مقابلة مع ريتشارد نيكسون.

لم يكن الأمر كذلك، لكن المقابلة كانت آسرة - حتى بدون موسيقى الأوتار الدرامية في الخلفية، واللقطات المقربة المطولة على وجه فيلدشتاين في اللحظات العاطفية، واختناقه في بعض الأحيان، والصور البطيئة للحمام وهو يرفرف على ما بدا وكأنه أسلاك الهاتف.

حظيت المقابلات باهتمام كبير لأنها قدمت رواية نادرة من منظور الشخص الأول لشخص كان على هامش الدائرة المقربة لرئيس الوزراء لفترة وجيزة، وهو الآن يكشف الأسرار - أو بعض الأسرار.

وقد اكتسبت القصة قوة عاطفية أكبر لأن فيلدشتاين صاغها على أنها قصة خيانة: من قبل نتانياهو، الذي قال إنه معجب به، ومن قبل أوريتش، المستشار القوي الذي لا يزال فيلدشتاين يدعي له المودة، حتى وهو يتهم أوريتش بالتخلي عنه.

وبحسب رواية فيلدشتاين، فإن التخلي هو بالضبط ما حدث.

بعد اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بتهمة تسريب صحيفة بيلد، أمضى أسبوعين في استجواب جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، تلتها أسابيع طويلة في الحجز لدى الشرطة، متوقعاً في أي يوم أن يأتي شخص ما من مكتب رئيس الوزراء لإنقاذه... ولكن لم يأت أحد قط.

بدلاً من ذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء أن يكون فيلدشتاين قد عمل لديه. كان هذا النفي صحيحاً من الناحية الفنية - على غرار نفي بيل كلينتون "لم أمارس الجنس مع تلك المرأة" - ولكنه لم يكن صادقاً تماماً. لأنه عمل بالفعل في مكتب رئيس الوزراء، وكان على اتصال بالصحفيين، وتلقى التعليمات، وتحدث مع أوريتش طوال اليوم. لكنه لم يكن يتقاضى أجراً من المكتب.

لماذا لا؟ لأنه لم يحصل على التصريح الأمني ​​المحسن اللازم ليصبح رسمياً أحد المتحدثين باسم نتانياهو، وهو تصريح أمني تم رفضه لأنه - كما قال آسنهايم - كان فيلدشتاين غير صادق فيما يتعلق بتدخين المخدرات الترفيهية.

بحسب روايته، رتب أوريتش - الذي يظهر في رواية فيلدشتاين كوسيط غامض داخل مكتب رئيس الوزراء - أن يتقاضى أجره ليس من الحكومة الإسرائيلية، بل من رجل أعمال إسرائيلي يُدعى جيل بيرغر. وكان بيرغر بدوره يعمل مع جاي فوتليك، وهو مُمارس ضغط أمريكي يهودي، كان يُمثل مصالح قطرية.

باختصار، لم يكن فيلدشتاين يتقاضى أجره من الحكومة الإسرائيلية، ولكن - بشكل غير مباشر وزعم - من قطر من خلال طبقات من الوسطاء.

عندما سُئل فيلدشتاين عما إذا كان ترتيب الدفع غير المعتاد هذا قد أثار أي شكوك، أجاب بأنه لم يفعل ذلك حينها. ثم، في اعترافٍ جعله يبدو مقنعاً للغاية، قال إنه كان يفعل شيئاً لطالما رغب في فعله في مركز السلطة، ولم يُرد أن يُعرّضه للخطر بطرح الكثير من الأسئلة.

كان يتقاضى أجراً. لم يكن كيف أو من يدفع له الأمر ذا أهمية كبيرة. اعترف فيلدشتاين في المقابلة بأن هذا كان خطأً فادحاً، ومن ثمّ تدهورت الأمور.

لم يبقَ ذلك الدافع البشري الفطري - تجنب الأسئلة التي قد تُفقده حق الوصول - مجرد عيب شخصي لفترة طويلة. فقد أدى ذلك إلى ربطه بفضيحة قطرغيت، وهي فضيحة أشد فتكًا من تسريب صحيفة بيلد، ليس بالضرورة لأنها أكثر إجرامًا، بل لأنها تمس جوهر الثقة.

تعزيز دور قطر والتقليل من شأن مصر

كشف تحقيق أجرته قناة i24 عن مراسلات واسعة النطاق عبر تطبيق واتساب شملت فيلدشتاين، وأوريتش، ويسرائيل ("سروليك") أينهورن، وهو مستشار استراتيجي سابق لنتانياهو يعيش الآن في صربيا - بزعم تجنب الاستجواب في إسرائيل - مما يشير إلى جهد منسق لتعزيز دور قطر كوسيط في مفاوضات الرهائن، مع التقليل من شأن تورط مصر.

في هذه الرسائل، وصف أينهورن الجهود في مرحلة ما بأنها "صناعة الواقع".

رفض بعض الصحفيين هذه الرسائل المؤيدة لقطر عندما عُرضت عليهم؛ بينما نشر آخرون نسخاً معدلة من نفس النقاط. وفي كلتا الحالتين، كان مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء - يُزعم أنهم يتقاضون رواتب من قطر - ينشرون رسائل تخدم مصالح وتوجهات الدوحة.

ما يتبادر إلى الذهن من مقابلات آسنهايم هو صورة شاب طموح في وظيفة أحبها، مفتونًا بقربه من السلطة، راغبًا في إرضاء رؤسائه، ومتجنبًا طرح الأسئلة الصعبة عندما كان ينبغي عليه ذلك. أما الصورة التي رسمها فيلدشتاين فهي صورة رئيس وزراء كانت غريزته التهرب من المسؤولية منذ البداية عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفريق عمل يتلذذ بالتلاعب بالرأي العام وتزييف الواقع، ومكتب لم يُقابل فيه الولاء والصداقة - وهما ولاء وصداقة كان يكنّهما لهم - بالمثل.

إنها قصة مؤثرة، تزداد درامية بفضل الموسيقى التصويرية وحمامات آسنهايم المحلقة. لكن هل هي حقيقية؟ فالمؤثرة ليست بالضرورة حقيقية. يبدو فيلدشتاين مقنعًا للغاية، شاب ساذج من خلفية حريدية يقول إنه استُغل ثم تُرك فريسةً للذئاب من قِبل من وثق بهم. يختنق بالبكاء، ويذرف الدموع، ويستثير تعاطف المشاهد. لكن هل هي حقيقية؟

أولئك الذين يتهمهم بالخيانة وإساءة استخدام السلطة، من برافرمان إلى أوريتش إلى نتانياهو، أصدروا بيانات رداً على القصة، قائلين بشكل أساسي إن فيلدشتاين انهار تحت ضغط الاستجواب وكان يحاول الآن إنقاذ نفسه.

لا تزال القضيتان قيد التحقيق، وقد أدت مقابلة فيلدشتاين إلى تجدد المطالبات لجهاز الأمن العام (الشاباك) بإجراء تحقيق شامل. وإذا كانت الحقائق لا تزال موضع خلاف، فإن التداعيات السياسية ليست كذلك. وقد استغلت المعارضة القصة بشكل كامل، مطالبة بإجابات وتحقيق يشمل استجواب نتانياهو.

طوال ذلك، وبغض النظر عن تأكيده في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيريه اليوناني والقبرصي أن القصة "مفبركة"، آثر نتانياهو الصمت. ولم يبذل أي جهد واضح للرد عليها أو اتخاذ زمام المبادرة.

آخر شخص يمكنه الحديث عن "الخيانة"

في ذلك الفراغ انقض بينيت، مستغلاً الفرصة. أثار تصريحه حول أكبر خيانة في تاريخ إسرائيل ردّاً من مكتب رئيس الوزراء الذي وصفه بأنه "محتال كبير"، وألمح إلى الطريقة التي أخبر بها ناخبيه بشيء وفعل عكسه تماماً بعد انتخابات 2021، متهماً إياه بأنه آخر شخص يمكنه الحديث عن "الخيانة".

لكن المفارقة تكمن في أن مبالغة بينيت لم تكن معزولة. ففي الشهر الماضي، استخدم نتنياهو نفسه لغة مماثلة عند رده على قضية التسريب الذي يُزعم أن المدعية العامة العسكرية آنذاك، يفات تومر-يروشالمي، قد أذنت به، قائلاً إن اللقطات المسربة التي تُظهر إساءة معاملة مزعومة من قبل جنود إسرائيليين لمعتقلين في سجن سديه تيمان كانت "ربما أشد هجوم على العلاقات العامة تعرضت له دولة إسرائيل منذ تأسيسها".

ما يوضحه هذا هو أنه في الثقافة السياسية اليوم، كل فضيحة غير مسبوقة، وكل خرق وجودي، وكل خطأ يرتكبه الخصم يُصوَّر على أنه كارثة وطنية.

هذا التضخيم الخطابي ليس وليد الصدفة، بل هو جزء من البيئة نفسها التي أنتجت كلاً من تسريب صحيفة بيلد وفضيحة قطر. ففي قضية بيلد، كان الهدف من التسريب تصوير حالة الجمود في مفاوضات الرهائن كجزء من استراتيجية حماس، وأن حماس هي التي ترفض جميع الصفقات؛ أما في فضيحة قطر، فكان الهدف هو تصوير قطر كوسيط بنّاء بدلاً من كونها طرفاً يتسبب في المشاكل لإسرائيل.

القاسم المشترك بين كليهما - وكذلك حديث بينيت عن "الخيانة العظمى" واستشهاد نتانياهو بـ"هجوم علاقات عامة حاد" - هو أن الأهم ليس الواقع نفسه، بل كيفية صياغة الأحداث. وفي هذا السياق، للأسف، غالباً ما تكون الحقيقة هي الضحية.