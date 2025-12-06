إيلاف من القدس: قال الزعيم الجديد لعشيرة أبو شباب غسان الدهيني لقناة N12 الإخبارية الجمعة إن ميليشياته ستواصل قتال حماس في جنوب غزة بكثافة أكبر.

خير خلف لخير سلف



قائد القوات الشعبية الجديد " غسان الدهيني " يتسلم مهامه ويقوم بزيارات تفقدية لجهاز مكافحة الإرهاب.



القوات الشعبية - قطاع غزة pic.twitter.com/O0gboijJ2I — Yasser Abu Shabab-Popular (@yasserpopular) December 5, 2025

لماذا أخاف من حماس وأنا أحاربها ؟ قال الدهيني لـ N12 الإسرائيلية، وتابع :"أقاتلهم، أعتقل رجالهم، أصادر معداتهم، أقاتلهم، وأدفعهم بعيدًا. أفعل ما يستحقونه باسم الشعب والأفراد الأحرار".

وتم تداول مقطع فيديو للدهيني وهو يحيي عناصر من ميليشياته عبر تطبيق تليجرام بعد الإعلان.

وقال لـ N12: "الهدف من الفيديو المنشور بسيط وواضح: إظهار استمرار عمل القوات الشعبية. كان الهدف إظهار الجاهزية، والاطمئنان على وضع القوات والعناصر المتواجدة فيها، والذين يتمتعون بروح معنوية عالية".

عُيّن الدهيني شيخًا لعشيرة أبو شباب، بعد وفاة الزعيم السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب ، 32 عامًا، يوم الخميس الماضي، خلال اشتباك مسلح، متأثرًا بإصابته الخطيرة. وأفادت التقارير بأنه لم يُقتل بنيران حماس، بل في إطار خلاف داخلي، وأصيب الدهيني أيضاً في الهجوم الذي أدى إلى مقتل ياسر أبو شباب.

وقال الدهيني :"صحيح أن القائد كان عزيزًا علينا، وغيابه مؤلم، لكنه لا يوقف الحرب على الإرهاب. نواصل بنفس القوة، بل وبعزم أكبر".

بحسب N12، يبلغ الزعيم الجديد للقوات الشعبية من العمر 39 عامًا، وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية، مثل سلفه ياسر أبو شباب، وكان القائد العسكري للميليشيا قبل توليه منصبه الجديد.

يُذكر أنه كان قائدًا لجماعة "إرهابية" في غزة مرتبطة بتنظيم القاعدة. ويُعتبر من أبرز المطلوبين لدى حماس، وقد سبق أن اعتقلته الجماعة "الإرهابية".

وقال لـN12 إن العشيرة ستعمل على إخراج حماس من جنوب غزة.