إيلاف من لندن: كشفت تقارير عن إطلاق تجربة رائدة لعلاج سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، على أمل تقليل الآثار الجانبية.

يُعد هذا العلاج - الذي يتضمن نفث ماء عالي الضغط بمساعدة روبوت - أقل تدخلاً من الجراحة التقليدية.

وبدعم من المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR) الممول من الحكومة، ستدرس التجربة ما إذا كان علاج Aquablation - وهو علاج يستخدم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتصوير الآني - فعالاً بنفس فعالية الجراحة التقليدية أو أفضل منها.

وحالياً، تُزال غدة البروستاتا بالكامل في محاولة لعلاج الرجال من سرطان البروستاتا، في إجراء يُسمى استئصال البروستاتا الجذري.

وحسب التقاير، فإن هذا العلاج مناسب فقط للرجال الذين لم ينتشر سرطانهم خارج غدة البروستاتا أو انتشر إلى المنطقة المحيطة بها مباشرة، وينطوي على مخاطر حدوث آثار جانبية خطيرة، مثل العدوى وضعف الانتصاب ومشاكل المسالك البولية.

مع Aquablation، وهو أقل تدخلاً، يأمل الخبراء في تقليل هذه المشاكل.

يتيح العلاج الجديد، الذي يتضمن نفث ماء عالي الضغط بمساعدة روبوت، للجراحين رسم خريطة كاملة للبروستات فورًا باستخدام الموجات فوق الصوتية.

باستخدام هذه التقنية، يحدد الأطباء الأنسجة السرطانية لإزالتها مع تجنب الأعصاب والعضلات المحيطة المرتبطة بالوظيفة الانتصابية والمثانة.

يُستخدم الاستئصال المائي حاليًا في بعض المراكز لعلاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH).

علاج جراحي بديل "مثير للغاية"

وتُجرى التجربة الجديدة - التي ترعاها شركة Procept BioRobotics الأمريكية - في سبع دول.

المراكز الأربعة في المملكة المتحدة هي مؤسسة رويال مارسدن، جايز وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومؤسسة رويال فري لندن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومؤسسة مستشفيات جامعة نورفولك ونورويتش التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وسيتم تجنيد 280 مريضًا حول العالم، جميعهم مصابون بسرطان البروستاتا الموضعي في مرحلة مبكرة، والذين قرروا بالفعل الخضوع للجراحة.

وقال فيليب تشارلزورث، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى رويال مارسدن: "بالنسبة للرجال المصابين بسرطان البروستاتا المقتصر على البروستاتا، تُعدّ خيارات العلاج ممتازة، إلا أننا نركز بشكل متزايد على الآثار الجانبية لعلاج السرطان وكيفية الاستفادة من التقنيات الجديدة للحفاظ على جودة حياة الرجل بعد الجراحة.

وتقيس هذه التجربة العلاج بتقنية Aquablation، الذي يستخدم نهجًا روبوتيًا لإزالة السرطان جراحيًا، وللحفاظ على قدرة الرجل على التحكم في البول والحفاظ على النشاط الجنسي."

واصفًا التجربة بأنها "آفاق مثيرة للغاية لمستقبل رعاية سرطان البروستاتا"، قال إن النتائج الإيجابية قد تؤدي إلى إضافة "خيار علاج جراحي بديل لمرضى سرطان البروستاتا الموضعي في جميع أنحاء العالم".

وتشمل العلاجات المحتملة الأخرى لسرطان البروستاتا الموضعي المراقبة النشطة أو مراقبة السرطان والعلاج الإشعاعي.

الحالات في ازدياد

وتشير أرقام جمعية سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة إلى أن واحدًا من كل ثمانية رجال سيُصاب بالسرطان في حياته.

وتم تشخيص ما مجموعه 58,218 رجلاً بسرطان البروستاتا في إنجلترا العام الماضي - بزيادة قدرها 9% تقريبًا مقارنة بـ ٢٠٢٣.

وفي الشهر الماضي، صرّح المستشارون العلميون بأنه لا ينبغي توفير فحص سرطان البروستاتا بشكل روتيني للغالبية العظمى من الرجال في المملكة المتحدة، مُخبرين الحكومة أن هذا الفحص "من المرجح أن يُسبب ضررًا أكثر من نفعه".

وفي الوقت الحالي، ستُقدّم اللجنة توصية فقط بفحص الرجال الذين لديهم طفرات جينية في BRCA1 وBRCA2 - مما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا - كل عامين، بين سن ٤٥ و٦١ عامًا.

وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ إنه "فوجئ" بهذا القرار.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايد الضغط لإجراء الفحص من قِبل شخصيات عامة بارزة، مثل العداء الأولمبي السير كريس هوي ومقدم البرامج السابق في سكاي نيوز ديرموت مورناغان. وقد شُخّص كلاهما بسرطان البروستاتا المتقدم.

كما دعم رئيس الوزراء السابق اللورد ديفيد كاميرون حملة الفحص بعد أن كشف عن تلقيه علاجًا من سرطان البروستاتا.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، على الرابط: https://news.sky.com/story/prostate-cancer-treatment-with-potential-for-fewer-side-effects-to-be-trialled-in-uk-13479965