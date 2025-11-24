إيلاف من لندن: كشف السياسي البريطاني المخضرم، اللورد ديفيد كاميرون، عن تلقيه علاجًا من سرطان البروستاتا، وأكد الآن خلوه من السرطان.

أعلن زعيم حزب المحافظين السابق، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2010 إلى عام 2016، ووزيرًا للخارجية من نوفمبر 2023 حتى الانتخابات العامة العام الماضي، عن تلقيه العلاج في مقابلة مع صحيفة (التايمز).

ينضم كاميرون، البالغ من العمر 59 عامًا، إلى بطل الدراجات الأولمبي السير كريس هوي، ومقدم البرامج السابق في سكاي نيوز، ديرموت مورناغان، ورئيس وزراء سابق آخر، ريشي سوناك، في حملة من أجل تشخيص وعلاج أفضل.

مثير للقلق

كان اللورد كاميرون ذهب إلى طبيب عام لإجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) - الذي يبحث عن البروتينات المرتبطة بسرطان البروستاتا - بعد أن حثته زوجته سامانثا على تحديد موعد. وأظهرت نتيجته أن أرقامه كانت مرتفعة بشكل مثير للقلق.

متذكرًا اللحظة التي أُخبر فيها، بعد خزعة متابعة، بإصابته بالسرطان، قال اللورد كاميرون: "دائمًا ما يخشى المرء سماع هذه الكلمات.

ثم، حرفيًا، بمجرد سماعها من فم الطبيب، يفكر المرء: 'لا، لا بد أنه سيقولها. لا بد أنه سيقولها. يا إلهي، لقد قالها'. ثم جاء القرار التالي. هل ستتلقى العلاج؟ أم ستنتظر وتنتظر؟"

وقال اللورد كاميرون إن شقيقه الأكبر ألكسندر توفي بسرطان البنكرياس في نفس عمره الآن. وأضاف: "هذا يُركز الذهن. لقد اتخذت قراري بسرعة كبيرة. أردتُ المضي قدمًا، وهذا ما فعلتُه."

العلاج البؤري

اختار رئيس الوزراء السابق العلاج البؤري، وهو علاج يُطلق نبضات كهربائية عبر إبر لتدمير الخلايا السرطانية.

خضع لفحص بالرنين المغناطيسي بعد العلاج في الوقت الذي ضربت فيه الولايات المتحدة محطة نووية في إيران العام الماضي. وقال مازحًا: "كان ذلك في نفس الأسبوع الذي تحدث فيه دونالد ترامب عن تقييم أضرار القنبلة... لقد حصلتُ على تقييمي الخاص لأضرار القنبلة."

وشرح اللورد كاميرون سبب مشاركته لتشخيصه، قائلًا: "لديّ منصة. هذا أمرٌ علينا حقًا التفكير فيه والتحدث عنه، وإذا لزم الأمر، التصرف بناءً عليه."

وقال: "أريد، إن جاز التعبير، أن أخرج. أريد أن أضيف اسمي إلى القائمة الطويلة من الأشخاص الذين يطالبون ببرنامج فحص مُستهدف."

يدعم اللورد كاميرون دعوةً أطلقتها مؤسسة أبحاث سرطان البروستاتا الخيرية لتقديم فحص للرجال المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض.

وأضاف: "لا أحب مناقشة مشاكلي الصحية الشخصية، لكنني أشعر أنه يجب عليّ ذلك." لنكن صريحين. الرجال ليسوا بارعين في الحديث عن صحتهم. نميل إلى تأجيل الأمور.

واضاف. نشعر بالحرج من الحديث عن شيء كالبروستاتا، لارتباطه الوثيق بالصحة الجنسية وكل شيء آخر. فكرتُ: حسنًا، هذا ما حدث لك، وعليك أن تُشاركنا رأيك.

وقال اللورد كاميرون: سأشعر بالسوء إن لم أتقدم وأُخبركم أنني مررت بهذه التجربة. أجريتُ فحصًا بالأشعة السينية. ساعدني ذلك في اكتشاف خطب ما، وأتاح لي فرصة التعامل معه.

آلاف يموتون

يذكر أنه يموت حوالي 12,000 رجل في المملكة المتحدة بسبب سرطان البروستاتا كل عام، مما يجعله أكبر سرطان يصيب الرجال في البلاد.

وأفادت منظمة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة أنه خلال 12 ساعة منذ نشر قصة اللورد كاميرون، زادت نسبة استخدام أداة "مدقق المخاطر الإلكتروني" التابعة للمنظمة الخيرية بنسبة 620%، وهي أداة مدتها 30 ثانية للتحقق من مخاطر الأشخاص بناءً على الإجابات التي يقدمونها والخطوات التالية التي يمكنهم اتخاذها.

وتُجرى حاليًا دراسة حول كيفية استخدام أخصائيي الرعاية الصحية لاختبارات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) مع تقييمات أخرى لتحسين الفحص.

وختاما، يشار إلى أن مقابلة اللورد كاميرون تأتي قبل اجتماع يُعقد يوم الخميس، والذي قد يشهد موافقة اللجنة الوطنية للفحص على أول برنامج فحص لسرطان البروستاتا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).