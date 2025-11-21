إيلاف من لندن: أعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، ومقره في السفارة البريطانية في دبي، عن تعيين متحدثة جديدة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال في بيان تلقت (إيلاف) نسخة منه إن جوسلين وولار قد استهلّت رسميا دورها متحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تضطلع وولار بجهود توضيح سياسات وأولويات المملكة المتحدة، وتشجيع الحوار الصريح والتفاهم المتبادل مع الجمهور العربي. أولوياتها تشمل التواصل الاستراتيجي مع الإعلام من خلال وسائل الإعلام في المنطقة، وبحث قضايا أساسية ذات صلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتواصل الرقمي من خلال منصات إكس وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن.

وقال البيان إن السيدة جوسلين وولار تربطها روابط شخصية ومهنية قوية مع منطقة الخليج، وبلاد الشام، وشمال أفريقيا، حيث إنها تعيش في المنطقة منذ سنة 2018. وقد شغلت مؤخرا منصب رئيسة الفريق المعني بالاقتصاد والتعافي في بعثة المملكة المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك شغلت من مقرها في بغداد منصب رئيسة برنامج الحكومة البريطانية للتنمية في العراق.

خبرة عريقة

وخبرتها في لندن تشمل شغلها منصب المنسّق الخاص لوزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنذاك، أليستر بيرت.

إضافة إلى السعودية واليمن والعراق، قضت جوسلين وقتا في المغرب ولبنان والأردن وقطر والكويت والبحرين، بحكم منصبها الرسمي وبصفة شخصية.

وتحمل جوسلين شهادة بكالوريوس في الأدب الألماني والفرنسي من جامعة أكسفورد، ودرست اللغة العربية طوال السنتين الماضيتين في الرياض.

ولدى توليها منصبها الجديد، قالت جوسلين وولار: "إنه لشرف كبير لي، على الصعيدين المهني والشخصي، أن أتولى منصبي هذا في مثل هذا الوقت الحيوي. فالمنطقة قريبة إلى قلبي، حيث قضيت سنوات طويلة أعيش وأعمل فيها، وأسست طوال هذه السنوات روابط عميقة مع ثقافاتها المتنوعة.

وقالت: "أتطلع قُدما إلى الاستماع لآراء الجمهور العربي، وبناء قنوات حوار جديدة وبنّاءة معه."