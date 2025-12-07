إيلاف من بورتو نوفو (بنين): لازالت القارة الأفريقية "جنوب الصحراء" تتنفس انقلابات سياسية، وكأن الأوضاع لم تتغير طيلة العقود الماضية، فقد أعلن جنود في بنين، اليوم الأحد، عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب الصحراء والمطلة على المحيط الأطلسي.

ونقلت وسائل إعلام عالمية تقارير مفادها أن مجموعة من العسكر ظهروا التلفزيون الوطني وأعلنوا إقالة الرئيس تالون وحل الحكومة والسيطرة على السلطة، في "انقلاب واضح" في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية.

وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

وقالت أوساط تالون إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع. وأفادت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".

ورئيس بنين باتريس تالون وهو رجل أعمال وسياسي يتولى المنصب منذ 6 أبريل 2016، ويُعرف بتركيزه على تعزيز روابط بنين مع الشتات الأفريقي العالمي.ووفقا لتقارير، كان يفترض أن يتنحى تالون في أبريل بعد بقائه 10 سنوات في السلطة.

ويأتي هذا "الانقلاب" بعد أيام قليلة على انقلاب وقع في غينيا بيساو، عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وفقاً لرويترز.

ماذا نعرف عن بنين؟

بنين (رسمياً جمهورية بنين) هي دولة تقع في غرب أفريقيا، وتشتهر بتاريخها العريق كمركز لمملكة داهومي القديمة، وتُعد نموذجاً ناجحاً للديمقراطية في القارة.

- الموقع الجغرافي: تقع في غرب أفريقيا، وتحدها توغو من الغرب، ونيجيريا من الشرق، وبوركينا فاسو والنيجر من الشمال، وتطل جنوباً على خليج بنين.

- العاصمة: بورتو نوفو هي العاصمة الرسمية، بينما تُعد كوتونو أكبر مدينة في البلاد ومقر الحكومة الفعلي.

- اللغة الرسمية: الفرنسية هي اللغة الرسمية، بالإضافة إلى العديد من اللغات المحلية.

- العملة: الفرنك الأفريقي (CFA).

- الديانة: يتوزع السكان بين الكاثوليكية (27.1%)، والمسلمون (24.4%)، وديانة الفودو التقليدية (17.3%)، وطوائف أخرى.

- النظام السياسي: تتبنى بنين نظاماً ديمقراطياً متعدد الأحزاب وتتمتع باستقرار أمني ملحوظ.

الاقتصاد والثقافة

- الاقتصاد: يعتمد الاقتصاد البنيني بشكل أساسي على الزراعة، ويعمل أكثر من 70% من السكان في هذا القطاع، مما يجعله عرضة للتقلبات المناخية والأسعار العالمية. تُعد بنين دولة ذات دخل متوسط أدنى.

- الثقافة والفنون: للفن دور كبير في المجتمع، وتشتهر البلاد بفنونها البرونزية والعاجية المعقدة التي كانت سمة من سمات مملكة بنين التاريخية.

الموسيقى والرقص جزء أساسي من الحياة اليومية والاحتفالات الاجتماعية.

يتميز الشعب البنيني بكرم الضيافة والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأعراق.

- السياحة والمعالم: يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والمعالم:

المعالم التاريخية: زيارة المدن التاريخية مثل أبومي (عاصمة مملكة داهومي القديمة) ومتاحفها التي تضم آثاراً أفريقية رائعة.

- الطبيعة: الاستمتاع بالسفاري في الغابات المطيرة والشواطئ الرملية الجميلة على خليج بنين.

- المدن: تشمل المدن الرئيسية التي يمكن زيارتها كوتونو، ويدا، وبورتو نوفو.