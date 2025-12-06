إيلاف من سانتا مونيكا: توفي فرانك جيري، الذي صمم بعضًا من أكثر المباني إبداعًا على الإطلاق، وحقق شهرة عالمية قلّما ينالها أي مهندس معماري، عن عمر ناهز 96 عامًا، وقد توفي جيري الجمعة في منزله في سانتا مونيكا بعد مرض تنفسي قصير، حسبما قالت ميغان لويد، رئيسة موظفي شركة جيري بارتنرز.

أدى شغف جيري إلى إنشاء مبانٍ مميزة وملفتة. من بين روائعه العديدة متحف جوجنهايم في بلباو، بإسبانيا، وقاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية في لوس أنجلوس، ومبنى بنك DZ في برلين.

كما قام بتصميم توسعة المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في شمال كاليفورنيا بناءً على إصرار الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ.

وقد حصل جيري على كل جائزة رئيسية يمكن أن تقدمها الهندسة المعمارية، بما في ذلك أكبر جائزة في هذا المجال، وهي جائزة بريتزكر، عن ما وصف بأنه عمل "أصيل ومنعش وأمريكي بالكامل".

وتشمل التكريمات الأخرى الميدالية الذهبية للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من جمعية الأميركيين للفنون، وأعلى وسام في بلده الأصلي، وهو وسام رفيق وسام كندا.

مسيرته في عالم الهندسة المعمارية

بعد حصوله على درجة في الهندسة المعمارية من جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1954 وخدمته في الجيش، درس جيري التخطيط الحضري في جامعة هارفارد.

(مبنى مؤسسة لويس فيتون)

لكن مسيرته المهنية بدأت ببطء. كافح لسنوات لتأمين لقمة عيشه، فصمم مشاريع إسكان عام ومراكز تسوق، بل وقاد شاحنة توصيل لفترة.

المبدع فرانك جيري.. حقائق ومعلومات

- التعليم وبداية العمل: وُلد فرانك أوين غولدبرغ في تورونتو بكندا عام 1929، وانتقل إلى لوس أنجلوس عام 1947.

- درس الهندسة المعمارية في جامعة جنوب كاليفورنيا ثم التخطيط الحضري في جامعة هارفارد.

- بعد العمل في عدة شركات، أسس شركته الخاصة في لوس أنجلوس عام 1962.

- الأسلوب: يتميز جيري بمنهجيته النحتية والعضوية في التصميم. في البداية، تحدى جيري الأعراف المعمارية التقليدية من خلال تصميم منزله الخاص في سانتا مونيكا (1978)، باستخدام مواد غير مألوفة مثل الأسلاك الشائكة والخشب الرقائقي والصلب المموج.

- التكنولوجيا: كان جيري من أوائل المهندسين المعماريين الذين أدركوا الإمكانات التحريرية للتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CATIA)، وهي تقنية أصبحت الآن معيارًا في الصناعة.

أهم الأعمال المعمارية البارزة

أشهر أعمال جيري هي التي تتحدى فكرة أن المباني يجب أن تتسم بالشكل التقليدي، وتتميز بألواح معدنية منحنية وتصميمات ديناميكية. تشمل أبرز أعماله ما يلي:

- متحف غوغنهايم في بلباو، إسبانيا: هذا المبنى المغطى بألواح التيتانيوم والذي تم الانتهاء منه عام 1997 هو العمل الذي catapulted جيري إلى الشهرة العالمية وأصبح عامل جذب شهيرًا.

- قاعة حفلات والت ديزني في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة: تُعد مثالًا بارزًا على أسلوبه النحتي والمعاصر.

- البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك: مبنى يتميز بتصميمه الفريد الذي يبدو وكأنه يرقص.

- مؤسسة لوي فويتون في باريس، فرنسا: مثال آخر على تصاميمه المبتكرة واسعة النطاق.

الجوائز والتكريمات

حصل جيري على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لمساهماته الكبيرة في عالم العمارة والفن. أهم هذه الجوائز:

- جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية (Pritzker Architecture Prize): حصل عليها عام 1989، وتُعتبر أعلى وسام في هذا المجال.

- ميدالية الفنون الوطنية الأمريكية (National Medal of Arts).

- ميدالية الحرية الرئاسية الأمريكية (Presidential Medal of Freedom).

يُشار إلى أعمال فرانك جيري على أنها من أهم أعمال العمارة المعاصرة، ووصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "المهندس الأكثر أهمية في عصرنا".

(مبنى مركز العالم الجديد من إبداع جيري)