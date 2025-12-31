إيلاف من لندن: في إطار خطتها التوسعية لتطوير محتوى متخصص يخاطب قضايا الصحة المجتمعية والاضطرابات النمائية، تطلق جريدة إيلاف الإلكترونية مبادرة إعلامية معرفية يمثلها قسم رقمي جديد باسم "عالم التوحد"، من المزمع تدشينهما خلال الربع الأول من عام 2026، كجزء من مشاريعها التحريرية للعام الجديد.

يهدف "عالم التوحد" إلى تقديم محتوى دقيق، موثوق، وسهل الوصول، يعالج قضايا طيف التوحد من منظور طبي وعلمي وإنساني، ويخاطب العائلات، والمهنيين، والمهتمين، ضمن مساحة تحريرية متكاملة تراعي التوازن بين المعلومة والتحليل، وبين الخبر والتجربة.

يغطي القسم المرتقب موضوعات متعددة، منها: التشخيص المبكر، أساليب التدخل، الدعم التعليمي، العلاج عن بُعد، والأدوات التقنية والذكية في خدمة الأطفال وأسرهم، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات محلية وإقليمية متخصصة، وتجارب واقعية من داخل العالم العربي وخارجه.

يشارك في تطوير القسم الكاتبة والصحفية ميساء غنيم من فريق إيلاف، والتي تواكب موضوع التوحد من واقع التجربة والمعرفة التخصصية، وتُسهم في تقديم محتوى يعكس احتياجات الأسر وتحديات الرعاية والتشخيص والدعم المستدام.

ويعمل فريق التحرير في إيلاف بالتعاون مع متخصصين ومراكز معتمدة في المملكة المتحدة والمنطقة العربية، لتأمين المحتوى الجيد والمهني، ورفده بأدوات تفاعلية تُسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز المعرفة المجتمعية حول طيف التوحد.

يحتوي القسم، في نسخته الكاملة، على عدد من الخصائص التقنية والمحتوى التفاعلي، من بينها:

• نظام تقييم ذكي يعتمد أدوات تشخيص عالمية لدعم الأهل في فهم قدرات الطفل واحتياجاته.

• جلسات علاجية عن بُعد يشرف عليها فريق من المتخصصين البريطانيين، مع توفير الترجمة الفورية عند الحاجة.

• إرشاد صحي وحسي يساعد الأهل على اتخاذ قرارات دقيقة تتعلق بالمكملات الغذائية والأدوات الحسية.

• روبوت تفاعلي ذكي صُمم لدعم الطفل في روتينه اليومي، وتقديم مساعدة فورية للأهل في المواقف السلوكية الحساسة.

• ملف رقمي شامل يوثق تطور الطفل ويُسهّل مشاركته مع الأطباء والمدارس.

• محتوى توعوي وإعلامي غني يقدم مواد مرئية ومكتوبة تدعم الأسرة.

رسالة إيلاف

تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع توجه "إيلاف" لترسيخ موقعها كمنصة إعلامية عربية تقدم محتوى نوعيًا، وتتبنى موضوعات دقيقة تمسّ حياة الأفراد والأسَر، وتُسهم في خلق وعي حقيقي بقضايا الرعاية والصحة النفسية.

وسيُعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل إضافية حول القسم، وفريق التحرير، والتوقيت الدقيق للإطلاق الرسمي، بالتزامن مع عدد من التحديثات الرقمية التي تعمل عليها "إيلاف" ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2026.

التزام "إيلاف" تجاه المجتمع

وتؤكد "إيلاف" أن إطلاق هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفتح آفاق جديدة لأطفال التوحد وذويهم للوصول إلى حياة أفضل، قائمة على المعرفة، والتمكين، والطمأنينة.



