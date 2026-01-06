روما : قبل شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا، أكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دوبي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه واثق من أن كل شيء سيكون جاهزا في الوقت المحدد، رغم المخاوف الجدية.

تسببت التأخيرات في عرقلة تجهيز بعض مواقع منافسات أولمبياد ميلانو كورتينا، مثل تلك المخصصة لهوكي الجليد، السنوبورد، والتزلج الحر.

وقال دوبي في رد مكتوب على أسئلة وكالة فرانس برس: "نحن في مرحلة تتكامل فيها الأمور، مع بقاء شهر واحد فقط على حفل الافتتاح".

وأضاف: "التحضيرات انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ التشغيلي الكامل في جميع المواقع. الأحداث التجريبية الأخيرة، سباقات التزحلق السريع على الجليد، هوكي الجليد، والبياثلون في فال دي فييم نهاية الأسبوع الماضي، أكدت الجاهزية وقدمت لنا معلومات نهائية قيّمة. كل هذه الأمور تعزز ثقتنا".

وسيتم افتتاح قاعة سانتا جوليا في ميلانو التي ستستضيف المراحل النهائية من بطولة هوكي الجليد هذا الأسبوع، بعد تأخر شهر عن الجدول الزمني.

وستشهد الألعاب المقبلة عودة نجوم دوري الهوكي الأميركي (أن إيتش أل) إلى الأولمبياد لأول مرة منذ 12 عاما.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لوك تارديف الاثنين "البنية التحتية لهوكي الجليد، أتحدث عن غرف تبديل الملابس، منطقة التدريب، أرضية اللعب، ستكون جاهزة. سنخوض بطولة رائعة".

أما منافسات ألواح التزلج (سنوبورد) والتزلج الحر فستقام في ليفينيو قرب الحدود السويسرية، حيث يجب إنتاج الثلج الصناعي لبناء القفزات والعوائق ومسارات المطبات التي ستظهر في المضمار.