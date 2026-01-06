ستراسبورغ (فرنسا) : قال ليام روسينيور الثلاثاء إنه اتفق "شفهيا" ليصبح المدرب المقبل لتشلسي حامل لقب مونديال الأندية وخامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مضيفا أن ذلك "فرصة لا يمكنني رفضها".

وأضاف ابن الحادية والأربعين في مؤتمر صحافي عقده في ناديه الحالي ستراسبورغ الفرنسي: "يبدو أنني سأكون المدرب القادم لذلك النادي (تشلسي)".

بعد عام ونصف من وصوله إلى فريق منطقة الألزاس، سيخلف الإيطالي إنتسو ماريسكا على مقعد تدريب نادي غرب لندن، المملوك، على غرار ستراسبورغ، من قبل الكونسورتيوم الأميركي "بلو كو".

وسيصبح المدرب السابق لهال سيتي الذي لا يملك خبرة تدريبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، رابع مدرب دائم لتشلسي منذ استحواذ "بلو كو" على النادي اللندني عام 2022.

ولم يؤكد تشلسي بطل مسابقة كونفرنس ليغ التعيين بعد، لكنه أجرى محادثات مع روسينيور في لندن الاثنين.

وأوضح روسينيور أنه أراد إعلان الخبر بنفسه في ستراسبورغ بسبب ارتباطه العميق بالنادي، قائلا "كل شيء تم الاتفاق عليه، ومن المرجح أن يتم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "أنا هنا لأنني أهتم بهذا النادي، وشعرت أنه من الصواب أن أجيب عن أسئلتكم شخصيا هنا قبل أن أرحل".

ولم يسبق لروسينيور أن واجه الأضواء الإعلامية التي ستنتظره في غرب لندن.

بعد فترة قصيرة تولى خلالها تدريب فريق تحت 23 عاما في برايتون، بدأ روسينيور مسيرته التدريبية عام 2019 في ديربي كاونتي، أولا تحت قيادة الهولندي فيليب كوكو ثم مساعدا لواين روني.

وتولى روسينيور المسؤولية مؤقتا خلفا لروني عام 2022، ثم أصبح لاحقا مدربا لهال سيتي في الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".