فاس (المغرب) : واصلت نيجيريا مشوارها المثالي وبلغت ربع النهائي عندما تغلبت على موزامبيق 4 0 الإثنين في فاس في ثمن نهائي كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسجل أديمولا لوكمان (20) وفيكتور أوسيمهن (25 و47) وأكور أدامس (75) الأهداف.

ورفع كل من لوكمان، أفضل لاعب في القارة عام 2024، وأوسيمهن، سلفه في 2023، رصيده الى ثلاثة أهداف ولحقا برياض محرز (الجزائر)، ايوب الكعبي (المغرب)، لاسين سينايوكو (مالي) ومحمد صلاح (مصر) في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن المغربي إبراهيم دياس المتصدر.

وتلتقي نيجيريا في الدور المقبل السبت في مراكش مع الجزائر أو جمهورية الكونغو الديموقراطية اللتين تلتقيان الثلاثاء على ملعب ولي العهد مولاي الحسن في الرباط.

وهو الفوز الرابع تواليا لنيجيريا في المسابقة بعد تغلبها على تنزانيا (2 1) وتونس (3 2) وأوغندا (3 1) في دور المجموعات.

ولحقت نيجيريا بمنتخبات السنغال ومالي والمغرب والكاميرون ومصر.

وتلعب غدا أيضا الجزائر مع جمهورية الكونغو الديموقراطية في الرباط.

ولم تجد نيجيريا، الساعية الى تعويض فشلها في التأهل الى مونديال 2026 على غرار الكاميرون، أي صعوبة في بلوغ ربع النهائي وأنهت مغامرة موزامبيق برباعية نظيفة كان بطلها لوكمان وأدامس بتسجيل كل منهما لهدف مع تمريرتين حاسمتين.

ويسعى منتخب "النسور الممتازة" الى لقب رابع في تاريخه وأول منذ العام 2013، حيث يقدم مستوى هجوميا كبيرا بقيادة خط هجوم قوي يقوده قناص غلطة سراي التركي أوسيمهن وجناح أتالانتا الإيطالي لوكمان ولاعب إشبيلية الاسباني أدامس.

في المقابل، خاضت موزامبيق ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها بعد تحقيقها فوزا غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها في العرس القاري وكان على حساب الغابون 3 2 في الجولة الثانية.

ولم تمضِ سوى لحظات قليلة حتى بدأ الهجوم النيجيري الضاغط، وسجل أوسيمين هدفا سريعاً ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" (2).

وواصل المنتخب الأخضر ضغطه وفرصه المتتالية، وتمكن من افتتاح التسجيل عبر لوكمان من تسديدة قوية إثر تمريرة من أدامس (20).

وعزز أوسيمهن النتيجة سريعاً مستثمراً تمريرة عرضية لأدامس (26).

ولم تتبدل المجريات في الشوط الثاني، حيث شدد النيجيريون ضغطهم، وأضاف أوسيمهن الهدف الثالث بعدما تابع الكرة بسهولة الى الشباك من مسافة قريبة اثر عرضية لوكمان (47).