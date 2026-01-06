لوس انجليس (الولايات المتحدة) : ألحق تشارلوت هورنتس هزيمة ثقيلة بأوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب 124 97، الإثنين، في دوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين فيما أكدّ ديترويت بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية على حضوره القويّ بفوزه على نيويورك نيكس 121 90.

في المباراة الأولى، أظهر هورنتس صاحب المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الشرقية سيطرة كبيرة بمواجهة أوكلاهوما، مانحا الاخير خسارته السابعة هذا الموسم والثانية تواليا بعد الخسارة أمام فينيكس صنز الاحد.

سجّل براندون ميلر 28 نقطة وأضاف كون كنوبل 23 لهورنتس، الذي التقط 52 متابعة مقابل 33 لثاندر.

من جانب ثاندر، كان الكندي شاي غلجيوس ألكسندر أفضل مسجّل بـ 21 نقطة من بين خمسة زملاء له تجاوزوا عتبة العشر نقاط، إلا أن سلسلة انتصارات أوكلاهوما الـ 24 المتتالية ضد هورنتس وصلت إلى نهاية.

وفي ديترويت، برز كايد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة ليقود بيستونز لفوز مثير على منافسه المباشر في المنطقة الشرقية نيويورك نيكس 121 90.

وعزّز ديترويت رصيده إلى 27 انتصارا مقابل تسع هزائم بفارق أربع مباريات عن بوسطن سلتيكس الذي انتزع مركز الوصافة من نيكس بفوزه على شيكاغو بولز 115 101.

وسجّل جافونتي غرين 17 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء لمصلحة ديترويت، وأضاف جايدن أيفي 16 نقطة وسط غياب اثنين من أبرز نجوم الفريق توبياس هاريس وجايلن دورين.